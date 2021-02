Belém já registrou 14 graus de temperatura; confira as mínimas históricas

Quem enfrenta as temperaturas médias de 26 ºC em Belém está acostumado a tirar as roupas mais pesadas do guarda-roupa quando esfria um pouco. O belenense acostumado com o calorão pode nem imaginar que a capital paraense já registrou temperaturas mínimas de 14 ºC.

O frio recorde foi registrado em julho de 1971, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Depois, as menores temperaturas registradas foram 18,5 ºC, em agosto de 1984, e 18,6 ºC, em novembro de 1983.

Por outro lado, a temperatura máxima registrada em Belém foi de 37,3 ºC, em dezembro de 2003. A mesma temperatura foi marcada em março de 1982.

Os dados podem ser conferidos no site do Inmet, nas Normais Climatológicas do Brasil.