Belém já realizou quase 70 mil testes para detectar novo coronavírus

Desde o início das testagens em massa para quantificar os números da covid-19 na capital paraense, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) já realizou 56 mil testes rápidos e 22.124 testes de RT-PCR para detecção do novo coronavírus entre a população belenense. De acordo com a secretaria, não há meta para testagem, pois "quanto mais testar, melhor será a visualização do cenário epidemiológico".

Atualmente, as confirmações da doença totalizam 48.818, com 43.538 pacientes recuperados em Belém. Há ainda o registro de 2.281 mortes causadas pela doença. A letalidade acarretada pelo novo coronavírus na capital paraense é de 4,67%. Os dados são do painel da Covid-19 em Belém, atualizados nesta sexta-feira, 27.



De acordo com a Sesma, todos os testes recebidos do Ministério da Saúde já foram distribuídos na rede pública de saúde do município com uso dentro do prazo de validade estipulado pelo fabricante.

A Sesma ressaltou também que, para conter o avanço de casos de Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda prioritariamente que os casos sintomáticos sejam testados através do exame RT-PCR, e em Belém a coleta deste exame está disponível em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Socorros da Rede Municipal de Saúde.



Em relação ao corte de verbas federais que financiam 3.265 Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 no Brasil, instituídos em maio a pedido das secretarias municipais de Saúde a fim de ampliar o acesso ao atendimento precoce das pessoas com sintomas de infecção pelo coronavírus, a Sesma explicou que município não possui o serviço, logo, o corte de repasse desse financiamento não afetará Belém.