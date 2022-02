Belém inicia segunda etapa de volta às aulas presenciais nesta segunda-feira

Estudantes do 1° ao 5° anos do ensino fundamental e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai, retornaram às aulas presenciais, na manhã desta segunda-feira (14), em Belém. Por conta da covid-19, as atividades escolares da capital paraense estão sendo realizadas de forma escalonada e a primeira etapa começou no último dia 7 deste mês. Na Escola Municipal Amância Pantoja, do bairro de Fátima, professores e a coordenação da instituição receberam os pais e alunos foram orientados sobre os cuidados com a saúde neste retorno à sala de aula.

Para Sabrina Cardoso, 26 anos, mãe de uma aluna da escola Amância Pantoja, é importante que os pais instruam os filhos sobre os cuidados contra o contágio à covid-19, mesmo antes de saírem de casa. “Sempre coloco álcool em gel na mochila da minha filha e peço para ela não compartilhar os seus materiais com os colegas. Então, nós mães orientamos os nossos filhos, assim como eles também são orientados na escola”, disse Sabrina. A filha dela, Agatha aleixo, está há dois anos no colégio, no entanto, essa foi a primeira vez que a menina participou das aulas em formato presencial.

A diretora de educação da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Jaqueline Pinto, explicou que as aulas presenciais no município começaram no dia 24 de janeiro, em formato não-presencial. Já as aulas presenciais iniciaram somente no dia 7 de fevereiro, com 50 % dos alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental. Nesta segunda-feira (14), apenas metade dos estudantes do 1° ao 5° anos do ensino fundamental e da 1ª e da 2ª totalidade da da Educação de Jovens, Adultos, Idosos (Ejai) voltaram às aulas na escola. Na outra semana, será a vez da outra metade ir à instituição, fazendo assim que ocorra o formato escalonado.

“O formato escalonado é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então neste primeiro momento ainda é indicado que as aulas retornem com 100% das turmas preenchidas”, afirmou a diretora. No retorno escalonado, a cada semana um grupo assiste às aulas presenciais, enquanto o outro fica no ensino não presencial em casa, para evitar aglomerações. Após dois rodízios de cada etapa, dependendo do cenário da pandemia da covid-19 no município, a Semec retornará com 100% dos estudantes, de acordo com a realidade de cada região do município.

A professora Shaila Magno afirma que o retorno dos alunos às atividades presenciais é importante, sobretudo, por proporcionar a socialização entre os estudantes. A educadora conta que as aulas dentro na escola são melhor desenvolvidas quando comparadas com o ensino remoto. “As crianças recebiam os materiais, como textos e vídeos, por meio de aplicativos de celular dos pais delas. As famílias que não possuem celular podem buscar os materiais na escola. Mas ao comparar os dois formatos, é perceptível que a qualidade de ensino é maior quando todos estão aqui na sala de aula, principalmente porque eles podem interagir entre si e socializar uns com os outros”, comentou.

Escolas municipais passam por reestruturação

A prefeitura de Belém informou que todas as escolas municipais estão equipadas com pias na entrada, álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetro para medição de temperatura e medidas de demarcação de distanciamento físico.

As unidades escolares também contam com o auxílio do projeto Guardiões da Saúde na Educação, que é um aplicativo que monitora e notifica casos suspeitos de covid-19 e síndromes gripais, acionando a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para dar o suporte a estudantes e servidores.

Com orientação da Semec para minimizar os impactos da pandemia, as escolas farão uma acolhida dos estudantes junto com uma diagnose para verificar o ensino-aprendizagem e assim criar estratégias pedagógicas mais assertivas, conforme a realidade apresentada.