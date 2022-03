Belém inicia campanha de vacinação contra o HPV nas escolas municipais

Começou nesta segunda (07) e segue até 16 de março, nas escolas da rede municipal de Belém, a campanha de vacinação de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos contra o Papiloma Vírus Humano (HPV). A iniciativa envolve e Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Além dessa etapa nas escolas, a campanha será concluída em setembro, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atendem no horário das 8h às 18h.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leandro Pinheiro, localizada na rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, é um dos locais de vacinação contra HPV. Os estudantes da escola que estudam no turno da tarde, estiveram de manhã para se vacinar. Outros do turno da manhã aproveitaram antes do início das atividades para também tomar a vacina.

Lucas dias, 13 anos, estava acompanhando da mãe, Maria Antônia Ferreira e contou que tem um diálogo muito bom em casa, a mãe explicou a importância da vacinação e de estar cumprindo o seu papel enquanto adolescente.

"Eu fiz o meu papel de vir me vacinar. Espero que outros alunos venham se vacinar, porque é muito importante para a segurança das crianças e adolescentes", explicou.

"A vacina é muito importante para os nossos filhos. É contra uma doença grave que sabemos como é. E ele veio aqui cumprir seu papel de adolescente. Conversei com ele antes de virmos. Os jovens precisam saber que é muito importante para a saúde deles", completou a mãe orgulhosa.

Cláudio Salgado, diretor de vigilância em saúde da Sesma explicou ação que começa nas escolas, mas terá continuidade nas UBS e diz que o objetivo é chamar atenção das famílias para vacinar as meninas de 9 aos 14 anos e os meninos de 11 aos 14 anos para a vacinação que pode causar o câncer.

Cláudio Salgado, diretor de vigilância em saúde da Sesma (Ivan Duarte / O Liberal)

"O HPV é um vírus que pode evoluir no futuro para um câncer de colo de útero nas meninas e câncer de pênis nos meninos. Por isso, é importante que façamos essa proteção antes do início da vida sexual. Assim, estarão protegidos dos quatro tipos de HPV quando acontecer o início da vida sexual", explicou

"Essas vacinas são obrigatórias no calendário vacinal das crianças e adolescentes. Então, relembrarmos os pais que levem seus filhos as unidades básicas de saúde, caso a vacinação não tenha chegado a escola do seu filho. Porque ainda neste momento não conseguimos chegar a todas as escolas, mas a vacinação nos postos estará disponível o ano todo, até setembro, quando encerra a campanha", completou.

Integração entre saúde e educação

A saúde e educação estão integradas por meio de uma coordenadoria, é o que explica Márcia Bittencourt, secretária municipal de educação. Ressalta que a saúde bucal, a vacinação contra a covid e agora a vacina contra o HPV são exemplos das atividades conjuntos.

"Para a gente a escola deve ser um lugar de educar para a vida. Hoje iniciamos esse processo nessas escolas, aqui na escola Padre Leandro, mas pretendemos avançar para os oito distritos de Belém. A coordenadoria de educação e saúde faz uma campanha dentro da secretaria de educação, mas também com a sesma na comunidade e trazendo esse diálogo pra dentro da escola", finalizou.

A vacinação de crianças e adolescentes de 9 aos 14 anos segue nas escolas até o dia 16 de março. Veja onde a vacina de HPV estará disponível:

07/03 - 9h às 16h - EMEF Padre Leandro Pinheiro;

08/03 - 9h às 16h - Escola Gabriel Lage da Silva;

09/03 - 9h às 16h - Escola Parque Bolonha;

10/03 - 10h às 17h - EMEIF Prof. Pedro Demo;

11/03 – 9h às 14h - Escola Manuela Freitas;

14/03 - 9h às 14h - EMEF Parque Bolonha;

15/03 – 9h às 14h - EMEIF Inês Maroja Distrito;

16/03 – 9h às 14h - Liceu Escola mestre Raimundo Cardoso.

Março a setembro – 8h às 17h – Nas Unidades Básicas de Saúde

Semana Municipal de Prevenção ao HPV (2ª semana do mês de setembro) – das 8h às 18h - nas Unidades de Saúde Municipais e em outros espaços.