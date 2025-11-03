Belém inicia Campanha de Vacinação contra Influenza em toda a rede pública

A Campanha de Vacinação contra a gripe Influenza destinada aos grupos prioritários da região Norte começou nesta segunda-feira (03) nas salas de imunização da rede básica de saúde e em instituições parceiras de Belém. A campanha segue até 28 de fevereiro de 2026, com Dia D de mobilização marcado para 29 de novembro.

Dentre as entidades parceiras que terão vacinação estão a Unidade de Referência Materno Infantil (Uremia), Centro de Saúde Escola do Marco (CSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Município de Belém (Iasb), Hospital Naval, Hospital do Exército e Hospital de Aeronáutica.

A campanha terá duas etapas. Na primeira etapa, a partir de 3 de novembro, garante vacinação a crianças, gestantes e idosos a partir de 60 anos. A partir de 17 de novembro, o público será ampliado para demais grupos prioritários, como puérperas, profissionais da saúde e da educação, povos indígenas e pessoas com comorbidades.

SERVIÇO: Campanha de Vacinação contra Influenza na Região Norte

Período: 3/11/2025 a 28/02/2026

Horário: 8h às 17h

Local: Salas de vacinação da Rede Básica Municipal de Saúde e instituições parceiras