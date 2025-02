Belém ganha novo Posto Avançado de Soluções de Conflitos de forma gratuita, em parceria com o TJPA

Nesta terça-feira, 25 de fevereiro, Belém dará um importante passo para fortalecer a prática jurídica e a resolução de conflitos. Em parceria com o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc), do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), será inaugurado, na Faculdade Faci Wyden, o Posto Avançado de Soluções de Conflitos (Pasc).

Na faculdade, o Setor funcionará como um braço do Cejusc, que oferecerá à comunidade serviços gratuitos para a resolução de disputas de forma mais ágil. A iniciativa reforça o compromisso da unidade educacional com a formação prática de futuros advogados paraenses e com a responsabilidade social, promovendo o acesso à justiça.

“A inauguração é um marco para a cidade, pelo espaço que servirá para agilizar processos e resoluções de conflitos e também para nossos alunos que são futuros advogados e sairão da academia cientes de suas ações e com plenas qualidades para exercer corretamente a profissão”, destacou a advogada e coordenadora do curso de Direito, Marina Bordallo.

O evento contará com a presença de autoridades do Tribunal de Justiça do Pará, professores, alunos e representantes da comunidade jurídica, além dos mediadores e conciliadores recém-formados. Durante a ocasião, serão entregues certificados aos primeiros formandos do curso de Mediação e Conciliação Judicial da Faci Wyden. Esses profissionais estarão aptos a intermediar conflitos e contribuir para a construção de soluções consensuais, alinhadas às melhores práticas do direito.

Serviço

Inauguração do Posto Avançado de Soluções de Conflitos (Pasc)

Quando? 25 de fevereiro

Que horas? 18h

Onde? Auditório da Faci Wyden, localizada na travessa dos Tupinambás, nº 461.