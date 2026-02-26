Belém inaugura novo abrigo noturno para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social

Belém ganhou, nesta quinta-feira (26), um novo espaço voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Espaço Acolher - novo abrigo municipal - funcionará no período noturno, das 19h às 7h, oferecendo atendimento a pessoas em situação de rua, além de migrantes e refugiados que precisam de apoio temporário na capital paraense. O espaço está localizado na rua Aristides Lobos, no bairro da Campina.

O local foi estruturado para garantir serviços básicos e atendimento humanizado. Entre as ações previstas estão oferta de alimentação, espaço para higiene pessoal, atendimento em saúde, acompanhamento social e um ambiente seguro para pernoite.

"Aqui vamos ter uma equipe toda preparada para que essas pessoas possam voltar a a sentir a vontade de voltar ao seio familiar, ao seu trabalho, a recuperar a sua vida, a recuperar aquilo que algumas da vezes já teve e por ventura por alguma razão teve a ruptura. Esse espaço vai ter acolhimento, mas a principal missão é a reinserção", declarou o prefeito de Belém, Igor Normando.