Belém: Gestantes podem fazer curso de cuidados com bebê, amamentação e noções de primeiros socorros

Com inscrições já abertas de forma on-line, gestantes poderão participar da 22ª edição do curso “Laços de Amor”, promovido pelo Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, distrito de Belém. A formação, marcada para o dia 29 de janeiro, reúne orientações práticas sobre gestação, parto e puerpério, além de cuidados com o recém-nascido, amamentação, técnicas de relaxamento para mãe e bebê e noções de primeiros socorros em casos de engasgo.

As atividades serão conduzidas por profissionais da unidade, entre eles fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros e bombeiros civis. O curso também inclui um momento de pintura gestacional, pensado para promover bem-estar e fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e bebê.

No encerramento, após a entrega dos certificados, as participantes poderão conhecer o complexo obstétrico do HRAS, em uma visita que ajuda a familiarizar as gestantes com o espaço onde o parto será realizado.

A maternidade do Hospital Abelardo Santos funciona 24 horas e conta com cinco salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto (PPP), duas salas cirúrgicas e 50 leitos de internação. A equipe utiliza práticas humanizadas e métodos não farmacológicos para aliviar a dor, como massagens, banhos de água morna e aromaterapia. Fisioterapeutas também acompanham o trabalho de parto para oferecer mais conforto às pacientes.

O HRAS oferece assistência especializada à mulher e à criança, com atendimento em quatro frentes: pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O acolhimento também é garantido nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn). A pediatria dispõe de 10 leitos de UTI, 25 leitos de clínica pediátrica e um pronto-socorro infantil com atendimento 24 horas.