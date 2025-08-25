Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

Gabriel Pires
fonte

Para ampliar a inclusão digital no Pará, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, inaugurou o Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), que funcionará no Instituto Gustavo Hessel (IGH). (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Belém ganhou, nesta segunda-feira (25), um novo Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), localizado no Instituto Gustavo Hessel (IGH), no bairro da Condor, que foi reformado para ampliar a sua atuação. O espaço tem a meta de capacitar mais de 1.500 jovens, além de recondicionar equipamentos descartados e destiná-los a várias regiões do Pará. A cerimônia de inauguração contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente, além da deputada federal Elcione Barbalho.

No CRC, além do recondicionamento, jovens e idosos da capital participam de formações e cursos com foco em tecnologia e computação. Computadores descartados por bancos e órgãos públicos são transformados e destinados a escolas públicas, aldeias indígenas, territórios quilombolas, comunidades ribeirinhas e áreas remotas do estado, segundo o ministro das Comunicações, Frederico Filho. As iniciativas são realizadas pelas instituições por meio do programa “Computadores para a Inclusão”, do Ministério das Comunicações.

O objetivo central do projeto é fortalecer o acesso à tecnologia e levar capacitação às pessoas atendidas no CRC. “Essa é uma nova inauguração em função da grande demanda que aconteceu ao longo dos últimos dois anos. Reforçamos os investimentos para fortalecer e aumentar a capacitação desses jovens. Nosso objetivo é doar em torno de 4 mil unidades e capacitar em torno de 2 mil jovens no Pará. São 4 mil unidades de computadores, equipamentos e utensílios de microinformática”, afirma o ministro.

Inclusão digital

“Não se pode falar em inclusão social sem inclusão digital. Desde 2023, o instituto proporcionou 1.100 formações, além de ter realizado doação de 1.400 computadores em 20 municípios do estado do Pará. Estamos fazendo mais de 200 novas doações, porque o nosso compromisso é seguir avançando, com a meta, até o final do ano, de 4 mil máquinas e capacitar em torno de 2 mil jovens. Por trás desses números está o que realmente importa, as histórias que o programa Computadores para Inclusão ajuda a escrever”, diz.

image Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O titular da pasta das Comunicações ainda completa: “Temos histórias de um jovem que faz um curso de informática e consegue o primeiro emprego, até a mãe e o pai que aprendem a usar o computador para ajudar os filhos nos estudos ou para empreender. E ainda, da comunidade que passa a ter o equipamento que antes parecia distante. Promover a inclusão é, acima de tudo, fazer a justiça. É garantir que todos tenham acesso às ferramentas tecnológicas e possibilidades de buscar seus sonhos”.

“As instituições, bancos públicos e empresas que desejarem doar computadores e equipamentos de informática em desuso podem fazê-lo por meio desse programa. Às vezes, de três, quatro ou até dez computadores é possível montar uma única máquina com processador rápido, memória adequada, monitor e todos os demais equipamentos necessários. Esses computadores são destinados a cursos de qualificação profissional e a áreas carentes em todo o Brasil”, acrescenta, ainda, o ministro Celso Sabino.

CRC

Periferia

A escolha do local para a reinauguração do centro, segundo o presidente do Instituto Gustavo Hessel (IGH), Júlio César Hessel, foi pensada para atender uma das áreas periféricas de Belém, no bairro da Condor. “Trouxemos esse espaço para esse bairro por entender que é uma região menos favorecida. Vamos promover cursos de informática, de conserto de celular, vamos disponibilizar o espaço make para que o jovem que tenha criatividade possa elaborar novas ideias”, relata.

“Temos uma média de 1.500 jovens nos cursos e temos 4 mil computadores recondicionados em todo o estado do Pará. Ainda temos muitas regiões que não têm acesso ao computador. Infelizmente. E é muito gratificante saber que nós vamos levar o conhecimento, levar a ferramenta para que eles possam usufruir disso, em escolas e em diversos outros lugares”, acrescenta o presidente do instituto ao lembrar dos cursos ofertados como manutenção de computadores, design, entre outros.

Formatura

Ainda em Belém, o ministro das Comunicações participou da cerimônia de formatura de 410 alunos dos cursos de informática e tecnologias da informação oferecidos pelo programa Computadores para a Inclusão. Segundo ele, para além do conhecimento, a iniciativa ainda representa a geração de oportunidades para as pessoas beneficiadas. “A gente busca dar visibilidade e fortalecer mais esse trabalho de capacitação de jovens que é tão importante para o tema da inclusão digital”, observa o ministro.

