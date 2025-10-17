Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém ganha loja de operadora de celular com conceito inovador e foco em tecnologia

Espaço no shopping Boulevard integra tecnologia, sustentabilidade e autoatendimento para melhorar a experiência do cliente

O Liberal
fonte

Nova loja da Clarno no Shopping Boulevard (Divulgação)

Belém acaba de ganhar uma nova loja com proposta inovadora de atendimento e tecnologia, reforçando a modernização da capital paraense às vésperas da COP 30. Localizado no shopping Boulevard, o espaço oferece uma jornada mais fluida, digital e personalizada aos consumidores, com foco na experiência do usuário e sustentabilidade.

O ambiente foi projetado com soluções modulares, acessibilidade universal e recursos que otimizam o tempo de atendimento, como totens de autoatendimento e assistentes tecnológicos especializados. A iniciativa faz parte da nova estratégia da operadora Claro, que implementa um modelo de loja mais conectado, acolhedor e funcional. A de Belém é a quarta do mesmo modelo no Brasil.

Espaço reúne conectividade, sustentabilidade e design sensorial

Inspirada em ambientes omnicanais, a nova loja combina comunicação digital, mobiliário flexível e layout que permite adaptações rápidas, além de espaços como o “Claro Multi”, onde o cliente pode vivenciar experiências da casa conectada com comandos de voz integrados ao Claro tv+.

A ambientação foi pensada para envolver todos os sentidos: conta com trilha sonora exclusiva, aroma personalizado, espaço para café e até acessibilidade pet friendly.

Atendimento ágil e suporte com tecnologia de ponta

Com diferentes formatos de atendimento (express, consultivo e virtual) o espaço amplia as opções de interação. Totens de autoatendimento resolvem até 70% das demandas presenciais, como segunda via de fatura, enquanto os assistentes tecnológicos ajudam na demonstração de soluções, incluindo internet banda larga e serviços 5G.

O ambiente foi projetado com soluções modulares, acessibilidade universal e recursos que otimizam o tempo de atendimento, como totens de autoatendimento e assistentes tecnológicos especializados. A iniciativa faz parte da nova estratégia da operadora Claro, que implementa um modelo de loja mais conectado, acolhedor e funcional.

“As empresas precisam evoluir conforme as necessidades dos clientes e da região. Nosso objetivo é oferecer uma experiência prática e conectada, com o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento”, destaca Rosa Bastos, diretora regional da Claro.

Compromisso ambiental e inclusão como pilares do novo modelo

O espaço incorpora iniciativas como o programa Claro Recicla e o uso de energia limpa, reforçando o compromisso da empresa com responsabilidade socioambiental. A acessibilidade é outro diferencial: a loja foi construída seguindo normas do Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), com ampla circulação e múltiplos recursos de comunicação.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Claro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

SORTE NO JOGO!

Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O sorteado conseguiu levar o prêmio sozinho após realizar apenas uma aposta simples com 15 números

14.10.25 15h04

PORTAL

TRF1 reconhece legalidade do Portal da Amazônia em Belém após 20 anos de discussão ambiental

Com 2,2 quilômetros de extensão, o Portal da Amazônia é um dos principais pontos de lazer da orla da capital paraense

14.10.25 12h57

INAUGURAÇÃO

Confira os restaurantes e bares inaugurados no polo gastronômico do Mercado de São Brás em Belém

Nesta quinta-feira (9/10), novos estabelecimentos chegaram ao mercado recém revitalizado; saiba quais

09.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda