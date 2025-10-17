Belém ganha loja de operadora de celular com conceito inovador e foco em tecnologia

Belém acaba de ganhar uma nova loja com proposta inovadora de atendimento e tecnologia, reforçando a modernização da capital paraense às vésperas da COP 30. Localizado no shopping Boulevard, o espaço oferece uma jornada mais fluida, digital e personalizada aos consumidores, com foco na experiência do usuário e sustentabilidade.

O ambiente foi projetado com soluções modulares, acessibilidade universal e recursos que otimizam o tempo de atendimento, como totens de autoatendimento e assistentes tecnológicos especializados. A iniciativa faz parte da nova estratégia da operadora Claro, que implementa um modelo de loja mais conectado, acolhedor e funcional. A de Belém é a quarta do mesmo modelo no Brasil.

Espaço reúne conectividade, sustentabilidade e design sensorial

Inspirada em ambientes omnicanais, a nova loja combina comunicação digital, mobiliário flexível e layout que permite adaptações rápidas, além de espaços como o “Claro Multi”, onde o cliente pode vivenciar experiências da casa conectada com comandos de voz integrados ao Claro tv+.

A ambientação foi pensada para envolver todos os sentidos: conta com trilha sonora exclusiva, aroma personalizado, espaço para café e até acessibilidade pet friendly.

Atendimento ágil e suporte com tecnologia de ponta

Com diferentes formatos de atendimento (express, consultivo e virtual) o espaço amplia as opções de interação. Totens de autoatendimento resolvem até 70% das demandas presenciais, como segunda via de fatura, enquanto os assistentes tecnológicos ajudam na demonstração de soluções, incluindo internet banda larga e serviços 5G.

“As empresas precisam evoluir conforme as necessidades dos clientes e da região. Nosso objetivo é oferecer uma experiência prática e conectada, com o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento”, destaca Rosa Bastos, diretora regional da Claro.

Compromisso ambiental e inclusão como pilares do novo modelo

O espaço incorpora iniciativas como o programa Claro Recicla e o uso de energia limpa, reforçando o compromisso da empresa com responsabilidade socioambiental. A acessibilidade é outro diferencial: a loja foi construída seguindo normas do Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), com ampla circulação e múltiplos recursos de comunicação.