Belém ganha centro de triagem rápida contra covid-19 nesta terça (11)

Em ação estratégica contra o coronavírus, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), abrirá nesta terça-feira (11), o primeiro centro de testagem rápida da covid-19 em Belém. O espaço vai funcionar no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na avenida Pedro Miranda, 1566, no bairro da Pedreira. O funcionamento se dará das 9 às 12h e das 14 às 17h, de segunda a sexta-feira.

A Prefeitura informa que no Centro não será realizado atendimento médico, apenas testagem rápida para covid-19. O serviço estará disponível para todas as pessoas que estiverem com algum sintoma leve ou entrarem em contato com um caso da doença. Para fazer a testagem é necessário apresentar RG e CPF.

”O espaço dará suporte para toda a rede de testagem que já ocorre nas cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), para oito Unidades Básicas de Saúde com funcionamento 24h e para os dois Hospitais de Pronto Socorro do município”, comunica a PMB.