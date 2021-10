Belém faz 'super chamada' de vacinação contra Covid-19; confira o calendário

À véspera do Círio de Nazaré, a Prefeitura de Belém divulgou o calendário atualizado de vacinação contra o coronavírus. A nova chamada inclui vários grupos a serem imunizados e inicia na próxima segunda-feira (11), encerrando no dia 12 de novembro. O calendário convoca jovens, idosos e profissionais da saúde.

Na segunda-feira (11), serão vacinados com a terceira dose do imunizante anticoronavirus, as pessoas com alto grau de imunossupressão. Na quarta-feira (13), ocorre a Repescagem com a vacina Coronavac para todos os nascidos até 1993, que ainda não receberam a primeira dose. Todos aqueles que estiverem com a segunda dose de Coronavac atrasada ou agendada para outra data, também poderão ser vacinados.

Já na quinta-feira, 14, será realizada a repescagem com a vacina Coronavac para todos os nascidos de 1994 a 2003, que ainda não receberam a primeira dose. Todos aqueles que estiverem com a segunda dose de Coronavac atrasada ou agendada para outra data, também poderão ser vacinados.

Na sexta-feira (15), é a vez da segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 1993 ou 1994. No dia seguinte, sábado (16), é realizada a aplicação da terceira dose para os trabalhadores da saúde vacinados com a segunda dose até abril. Na outra semana, na segunda-feira (18), será aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para nascidos em 1997 ou 1998.

Em seguida, na terça-feira (19), ocorrerá a segunda dose do imunizante da Pfizer para nascidos em 1999 ou 2000. Na quarta-feira (20), será realizada a repescagem geral para todos os que ainda não receberam a segunda dose da vacina Astrazeneca. Na quinta-feira (21), será aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2001.

No dia 22, sexta-feira, ocorre a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2002 ou 2003. No sábado (23), será aplicada a terceira dose para os trabalhadores da saúde vacinados com a segunda dose até junho. Na segunda-feira (25), é a vez da segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com deficiência ou comorbidades, nascidas de 2003 a 2009.

No dia posterior, terça-feira (26), será aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1962 a 1981. Na quarta-feira (27), será aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1982 a 1988. Na quinta-feira (28), será a segunda dose da vacina da Pfizer para os nascidos de 1989 a 1994.

O outro mês inicia com a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2004, na segunda-feira, 1º de novembro. Na terça-feira (2°), é aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2005 ou 2006. Na quarta-feira (3), será aplicada a segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2007 ou 2008.

Na quinta-feira (4), é a vez da segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2009. Sexta-feira (5), segunda dose da vacina Coronavac para as pessoas nascidas até 1993. E no sábado (6), a segunda dose da vacina Coronavac para as pessoas nascidas de 1994 a 2003. A próxima semana está definida assim: segunda-feira (8), terceira dose para idosos nascidos em 1952 ou 1953, que tenham recebido a segunda dose até julho; terça-feira (9), terceira dose para idosos nascidos em 1954 ou 1955, que tenham recebido a segunda dose até julho.

Quarta-feira (10), ocorre a terceira dose para idosos nascidos em 1956 ou 1957, que tenham recebido a 2° dose até julho. Quinta-feira (11), terceira dose para idosos nascidos em 1958 ou 1959, que tenham recebido a 2° dose até julho. O calendário encerra na sexta-feira (12) com a terceira dose para idosos nascidos em 1960 ou 1961, que tenham recebido a segunda dose até julho.