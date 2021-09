Belém faz repescagem vacinal e Ananindeua segue com 2ª dose nesta sexta

Nesta sexta-feira (03), todos os municípios da Região Metropolitana de Belém seguem com algum calendário de vacinação contra a covid-19. Confira como fica a agenda de cada cidade e não perca a oportunidade de ser vacinado:

Belém

Em Belém, tem nova chance de vacinação para algumas pessoas que perderam o prazo da 1ª dose. Das 9h às 17h, em 26 pontos, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estima vacinar 27 mil pessoas com a repescagem de 1ª dose para os nascidos em 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988. É necessário levar RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

Ainda não há agendamento na capital para o retorno da vacinação dos adolescentes. Esse calendário parou na quarta-feira retrasada (25), quando jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência tomaram a 1ª dose.

Pontos de vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Ananindeua disponibiliza nesta sexta a 2ª dose da Pfizer para quem tem agendamento até 22 de setembro. A convocação também inclui os professores das redes municipal e estadual, caso estejam no prazo para o complemento vacinal com esse imunizante

Das 8h às 13h, em nove pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Marituba

Marituba segue até esta sexta com três calendários vacinais anticovid-19: repescagem de 1ª dose para adolescentes 12 a 17 anos completos com ou sem comorbidades; repescagem de 1ª dose para a população adulta 18 anos ou mais; e 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac para quem já alcançou o período agendado.

Das 9h às 16h, em seis pontos: USF União, UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, USF Nova Marituba, USF Betânia e USF Riacho Doce. Das 8h às 14h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Benevides, Santa Izabel e Santa Bárbara

Benevides aplica até esta sexta a 1ª dose em adolescentes de 15 a 17 anos com ou sem comorbidades. Das 8h às 13h, no Ginásio Nagibão, UBS Benfica e Cras Murinin.

Santa Izabel do Pará segue esta sexta, das 8h às 12h, no drive-thru da Praça Matriz, com a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo.

Já Santa Bárbara do Pará aplica nesta sexta a 1ª dose em adolescentes de 12 e 13 anos. Das 8h30 às 12h30, nas unidades básicas de saúde.