Belém está abaixo da meta de cadastros no Sistema Único de Saúde

Acaba no dia 30 de dezembro o prazo para o recadastramento obrigatório no Sistema Único de Saúde (SUS) que, se não for feito, poderá implicar em suspensão de atendimentos e problemas no acesso a Unidades Básicas de Saúde e demais serviços públicos de saúde, como vacinação e retirada de medicamentos.

Além disso, a atualização é obrigatória para as famílias que recebem benefícios sociais federais, como o Bolsa Família. O prazo para conclusão do cadastramento fez a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) convocar ainda em novembro toda a população da capital, mesmo quem tem plano de saúde privado, para atualizar ou fazer cadastro no SUS.

Até o momento, a Secretaria realizou 21.561 cadastros pela plataforma digital criada para este fim. Somando os cadastros feitos presencialmente com os virtuais, a Sesma já soma 157.882 pessoas que já atualizaram seus dados. Este número foi atualizado na última sexta-feira (11) e ainda está abaixo da meta mínima, que é de 24% da população do município.

O cadastro está sendo feito prioritariamente de forma online, por meio do site do SUS, que pode ser acessado de qualquer computador, celular ou tablet, sem a necessidade das pessoas se aglomerarem ou formarem filas nas unidades municipais de saúde, considerando a pandemia do novo coronavírus. Quem não tiver acesso a um equipamento com internet, pode procurar as unidades de saúde ou o agente comunitário de saúde da sua área para fazer a inscrição presencial.

Para o preenchimento do formulário é preciso ter em mãos o número do CPF ou cartão SUS; o Número de Identificação Social (NIS) para beneficiários de programa sociais federais; telefone; e, se tiver, um e-mail. A Sesma recomenda que, em uma família, o primeiro cadastro a ser feito seja do responsável familiar, que deverá ser maior de 16 anos e a pessoa responsável por prestar as informações de todos os componentes da família. A Secretaria também ressalta que o cadastro de usuários é fundamental para a continuidade dos serviços de saúde, uma vez que será com base nesses registros que o Ministério da Saúde fará a transferência de recursos para as prefeituras.