Belém está entre as 9 capitais que mais aplicaram duas doses contra a covid-19, informa PMB

Belém situa-se entre as 9 capitais brasileiras que mais vacinaram com as duas doses a população vacinável contra a covid-19, ou seja, acima de 12 anos de idade, segundo dados do Programa Nacional de Imunização (PIN) do Ministério da Saúde, como repassa a Prefeitura Municipal. As outras capitais são Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e Fortaleza, como informa a gestão municipal. Até o momento, foram aplicadas 1.154.359 primeiras doses, o que corresponde a 77% da população geral de Belém e 90.1% da população vacinável.

Em relação à segunda dose foram aplicadas 1.096.727 doses, ou seja, 73.1% da população geral e 85.7% da população vacinável; e 196.112 terceiras doses, o que corresponde a 13% da população total e 96.6% da população vacinável.

Imunização

A Prefeitura repassa que, diante da ameaça da nova variante Ômicron, a imunização segue em Belém nesta última semana de 2021 nas 50 Unidades Básicas de Saúde e Unidades Estratégia Saúde da Família, que funcionam até quinta-feira (30), das 9h às 17h, e nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) também até quinta, das 8h às 13h.

Já os demais espaços parceiros da Prefeitura nessa ação vão atender em horários diferentes. O shopping Boulevard funciona das 10h às 20h, no estacionamento G6, na avenida Visconde de Souza Franco, 776, no bairro do Reduto; o shopping Bosque Grão-Pará, das 10h às 20h, com entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); e na Fibra - Ambulatório de Ensino, das 9h às 17h, na avenida Generalíssimo Deodoro, 1543, entre Braz de Aguiar e Gentil Bittencourt, além do Hospital de Aeronáutica de Belém, que funciona de 27 a 30 de dezembro, apenas pela manhã, na avenida Almirante Barroso, 3.492, no Souza; Hospital Geral de Belém, de segunda a sexta-feira apenas pela manhã, na Praça Brasil, 850, no bairro do Umarizal; e Hospital Naval, de terça a quinta das 9h às 17h, na rua do Arsenal, 200, no bairro da Cidade Velha.

A vacinação ocorre também no Hospital Unimed Prime, das 7h às 22h, de segunda a domingo, na travessa Castelo Branco, 1807, no bairro do Guamá, e Unimed Batista Campos, das 7h às 22h, de segunda a domingo, na avenida Presidente Pernambuco, 388, no bairro de Batista Campos.

Retorno

Haverá, também, atendimento na Universidade de Amazônia (Unama), na avenida Alcindo Cacela, 287, e Unifamaz, na avenida Visconde de Souza Franco, 72, no Reduto. No entanto, ambas as instituições estão em recesso de fim de ano e retornam com a vacinação anticovid somente no dia 5 de janeiro, assim como o Centro Saúde Escola da Uepa, na travessa Perebebuí, 2.623, no bairro do Marco, e a Escola de Enfermagem da Uepa, na avenida José Bonifácio, 1.289, no Guamá, que vão retomar a imunização somente no dia 3 de janeiro, após o recesso.