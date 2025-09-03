Belém encerra 'Projeto Pipas' com ações educativas em escolas de oito bairros; veja
Atividades educativas sobre segurança elétrica ocorrerão entre os dias 5 e 18 de setembro em diferentes escolas da capital paraense
Depois de passar por Marabá, Parauapebas e Santarém, o Projeto Pipas chega a Belém para encerrar a edição de 2025. A ação educativa, que une lazer e conscientização sobre os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica, será realizada em escolas de oito bairros da capital entre os dias 5 e 18 de setembro.
A iniciativa é promovida pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio da Lei Semear, com patrocínio da Equatorial Pará. A programação inclui teatro de bonecos da Turma do Geral, gincanas, jogos interativos e distribuição de brindes.
De acordo com Liane Gaby, presidente do ICAA, a linguagem lúdica é essencial para envolver os estudantes. “Nosso grande propósito é transformar essa mensagem de segurança em algo que faça sentido para os jovens. O teatro e as atividades lúdicas despertam interesse e tornam o aprendizado mais efetivo”, afirmou.
Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o impacto vai além das escolas. “Quando as crianças aprendem a importância de evitar riscos, elas compartilham esse conhecimento em casa e se tornam multiplicadoras dessa consciência. Isso contribui diretamente para reduzir acidentes e salvar vidas”, explicou.
Com a etapa em Belém, o projeto totaliza 32 escolas atendidas em cinco municípios paraenses em 2025.
Serviços – Projeto Pipas em Belém
Datas: 5 a 18 de setembro de 2025
-
Marambaia – 05/09
-
EMEF Palmeira Lins de Carvalho – 09h às 11h / 14h às 16h
-
Endereço: Conjunto Euclides Figueiredo, R.F Marambaia
-
-
Sacramenta – 05/09
-
EMEF Maria Luiza Pinto Amaral – 14h às 16h
-
Endereço: Passagem Mucajá, S/N – Sacramenta
-
-
Telégrafo – 08/09
-
EEEFM José Alves Maia – 09h às 11h
-
Endereço: Av. Senador Lemos – Telégrafo
-
-
Pedreira – 08/09
-
EMEF Josino Viana – 14h às 16h
-
Endereço: Pedreira – Belém
-
-
Canudos – 09/09
-
EEEFM Augusto Olímpio – 09h às 11h
-
Endereço: Av. Ceará, 595 – Canudos
-
-
Cremação – 09/09
-
Escola a confirmar – 14h às 16h
-
-
Val-de-Cans – 10/09
-
Escola a confirmar – 09h às 11h
-
-
Pratinha – 10/09
-
Escola a confirmar – 14h às 16h
-
-
Guamá – 15/09
-
E.M. Padre Leandro Pinheiro – 09h às 11h
-
Endereço: R. Barão de Igarapé Miri, 619 – Guamá
-
-
Terra Firme – 15/09
-
EMEF Maria Stellina Valmont – 14h às 16h
-
Endereço: Passagem Vitória, 423 – Terra Firme
-
-
Cabanagem – 16/09
-
Escola a confirmar – 09h às 11h
-
-
Benguí – 16/09
-
Escola a confirmar – 14h às 16h
-
-
Jurunas – 17/09
-
EMEF Nestor Nonato de Lima – 09h às 11h
-
Endereço: Passagem Santa Terezinha, 8 – Condor
-
-
Condor – 17/09
-
EMEIF Antonio Carvalho Brasil – 14h às 16h
-
Endereço: Av. Alcindo Cecela, 3743 – Condor
-
-
Tapanã – 18/09
-
Escola a confirmar – 09h às 11h
-
-
Icoaraci – 18/09
-
Escola a confirmar – 14h às 16h
-
