Belém encerra 'Projeto Pipas' com ações educativas em escolas de oito bairros; veja

Depois de passar por Marabá, Parauapebas e Santarém, o Projeto Pipas chega a Belém para encerrar a edição de 2025. A ação educativa, que une lazer e conscientização sobre os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica, será realizada em escolas de oito bairros da capital entre os dias 5 e 18 de setembro.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio da Lei Semear, com patrocínio da Equatorial Pará. A programação inclui teatro de bonecos da Turma do Geral, gincanas, jogos interativos e distribuição de brindes.

VEJA MAIS

De acordo com Liane Gaby, presidente do ICAA, a linguagem lúdica é essencial para envolver os estudantes. “Nosso grande propósito é transformar essa mensagem de segurança em algo que faça sentido para os jovens. O teatro e as atividades lúdicas despertam interesse e tornam o aprendizado mais efetivo”, afirmou.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, o impacto vai além das escolas. “Quando as crianças aprendem a importância de evitar riscos, elas compartilham esse conhecimento em casa e se tornam multiplicadoras dessa consciência. Isso contribui diretamente para reduzir acidentes e salvar vidas”, explicou.

Com a etapa em Belém, o projeto totaliza 32 escolas atendidas em cinco municípios paraenses em 2025.

Serviços – Projeto Pipas em Belém

Datas: 5 a 18 de setembro de 2025

Marambaia – 05/09 EMEF Palmeira Lins de Carvalho – 09h às 11h / 14h às 16h Endereço: Conjunto Euclides Figueiredo, R.F Marambaia

Sacramenta – 05/09 EMEF Maria Luiza Pinto Amaral – 14h às 16h Endereço: Passagem Mucajá, S/N – Sacramenta

Telégrafo – 08/09 EEEFM José Alves Maia – 09h às 11h Endereço: Av. Senador Lemos – Telégrafo

Pedreira – 08/09 EMEF Josino Viana – 14h às 16h Endereço: Pedreira – Belém

Canudos – 09/09 EEEFM Augusto Olímpio – 09h às 11h Endereço: Av. Ceará, 595 – Canudos

Cremação – 09/09 Escola a confirmar – 14h às 16h

Val-de-Cans – 10/09 Escola a confirmar – 09h às 11h

Pratinha – 10/09 Escola a confirmar – 14h às 16h

Guamá – 15/09 E.M. Padre Leandro Pinheiro – 09h às 11h Endereço: R. Barão de Igarapé Miri, 619 – Guamá

Terra Firme – 15/09 EMEF Maria Stellina Valmont – 14h às 16h Endereço: Passagem Vitória, 423 – Terra Firme

Cabanagem – 16/09 Escola a confirmar – 09h às 11h

Benguí – 16/09 Escola a confirmar – 14h às 16h

Jurunas – 17/09 EMEF Nestor Nonato de Lima – 09h às 11h Endereço: Passagem Santa Terezinha, 8 – Condor

Condor – 17/09 EMEIF Antonio Carvalho Brasil – 14h às 16h Endereço: Av. Alcindo Cecela, 3743 – Condor

Tapanã – 18/09 Escola a confirmar – 09h às 11h

Icoaraci – 18/09 Escola a confirmar – 14h às 16h

