Belém encerra julho com chuvas 83% acima da média

O mês de julho deste ano encerrar como um dos mais atípicos dos últimos anos com o volume de chuvas 83% acima da média histórica em Belém. A partir de agosto, o clima deve ficar mais seco, porém há probabilidade de as chuvas ficarem de 10% a 20% acima da média histórica. As previsões são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O mês de julho conhecido por ser ensolarado e seco registrou neste mês 285,4 mm de chuva, bem acima dos 156 mm habituais da média histórica. O Inmet contabilizou em Belém 129 mm de chuva a mais. Dos 31 dias do mês, em 25 ocorreram pancadas de chuvas em Belém. Apenas três dias de julho concentraram 145 mm na capital. A maior chuva do mês ocorreu entre os dias 2 e 3 com 75 mm.

De acordo com o meteorologista José Raimundo Abreu, ainda deve ocorrer chuva nesta quinta (31) e sexta-feira (01). “Os primeiros dias do mês vão ter chuvas, a tendencia é essa. Belém deve ter chuva nos dias 31 e 1 de agosto. No sábado, dia 2, e domingo, dia 3, vamos ter tempo bom no final de semana”, afirma. As chuvas devem dar uma trégua entre os dia 5 e 15 de agosto. A partir da segunda quinzena, elas devem voltar a cair na capital.

Apesar disso, agosto tem expectativa de acabar com chuvas acima da média histórica de 126 mm. O índice pluviométrico deve ser superado entre 10% a 20% em agosto. A expectativa é que o mês de agosto alcance entre 150 mm a 160 mm de chuva em Belém. “O predominante deve ser céu claro ou parcialmente nublado, e as chuvas que aconteceram no mês de julho, a partir das 17h até a madrugada, devem ocorrer em agosto de 15h a 20h”, detalha Abreu.

“No Estado do Pará, de modo geral, choveu bastante na parte Norte. As maiores quantidades de chuvas foram no litoral, em Soure, Bragança, Marapanim e Salinas. Em Santarém, Belterra e Monte Alegre tiveram chuvas acima dos 100 mm”, destaca o meteorologista.

As temperaturas também devem aumentar um pouco em agosto. Julho marcou mínimas de 22,5°C até 23,5°C e máximas entre 32°C a 34°C em Belém. A tendência é que as mínimas fiquem entre 22,5 °C e 24 °C com máximas entre 34,5°C e 35°C com dias mais ensolarados e a diminuição da nebulosidade.

A explicação para um julho tão chuvoso no Pará foi a temperatura do oceano Atlântico, que ficou 1,1 °C acima do habitual. O aumento da temperatura do Atlântico fez com que ocorresse maior evaporação de água e formação de nuvens, que chegaram até o oeste do Pará.

A situação favoreceu fenômenos meteorológicos de pequena e média escala. Como o Oceano Pacífico também não registrou El Niño ou La Niña, o Atlântico ficou mais aquecido por causa da radiação solar.

Essas nuvens do Atlântico geraram chuvas irregulares pelo Pará e até mesmo dentro da capital. “Essas chuvas tem como características ocorrerem bem diferenciadas de ponto para ponto. Por vezes tem chovido forte em algumas áreas da periferia e fraco no centro da cidade. E às vezes é forte no centro da cidade e fraca na periferia”, explica.

Essas chuvas irregulares devem continuar. “Uma das características do mês de agosto é a ocorrência de pancadas de chuva de curta duração. Podem ocorrer nuvens cumulonimbus e causar uma chuva de forte intensidade. Exatamente como ocorreu em julho”, adverte.