Belém e Marituba vão receber ação social da Defensoria Pública do Estado; veja como participar

O programa “Balcão de Direitos” da Defensoria Pública do Pará realiza, neste final de semana (23 e 24), três grandes ações de cidadania nos bairros do Coqueiro, da Cidade Velha e no município de Marituba.



A programação vai ofertar os serviços gratuitos de emissão de documentos, como RG, CPF, Título de Eleitor, 2ª via de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito, Carteira de Trabalho Digital, além de educação em direitos e orientação jurídica.

O Balcão de Direitos é um programa de políticas públicas da Defensoria Pública do Estado do Pará que leva acesso à cidadania e dignidade ao cidadão em situação de vulnerabilidade social, garantindo direitos constitucionais por meio de atendimentos realizados na Região Metropolitana de Belém e ações itinerantes no interior do Estado.

Serviço

“Balcão de Direitos” da Defensoria Pública em Belém

Data: 23/11/2024

Endereço: Centro de evangelização São João Paulo II. Rua Doutor Assis - Cidade Velha, Belém

Horário: 8h às 14h

“Balcão de Direitos” da Defensoria Pública em Marituba

Data: 24/11/2024

Endereço: Escola M. E. F. Cora Tereza S. Rocha. Boulevard. das Águas - Bairro Parque Verde, Marituba

Horário: 8h às 14h