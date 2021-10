Belém e Marituba vacinam contra a covid-19 neste fim de semana

Mesmo com as programações do Círio 2021 em foco no Pará, os municípios de Belém e Marituba não pausaram a vacinação anticovid-19 neste fim de semana. Já os demais municípios da Região Metropolitana de Belém só devem retomar a imunização na semana que vem.

Belém

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aplica neste sábado (09) a 1ª dose em adolescentes nascidos de 2004 a 2009, ou seja, na faixa etária de 12 a 17 anos sem comorbidades.

Será a primeira vez que a Sesma vai vacinar os adolescentes de 12 anos. Já o grupo de 13 a 17 anos poderá receber a dose em uma repescagem. Das 9h às 17h, em 25 pontos.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Estação das Docas

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

7. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

8. Fibra - Nazaré

9. Funbosque - Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

11 Mangueirinho - Mangueirão

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

14. Icoaraci - Sest/Senat

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio

Marituba

Neste sábado e no domingo (09 e 10), Marituba segue com quatro calendários de vacinação: 1ª dose para adolescentes de 12 aos 17 ano; 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem recebeu a 1ª dose até o dia 04 de agosto; 2ª dose Coronavac para quem está no prazo; 3ª dose para os idosos com 70 anos completos ou mais, transplantados e imunossuprimidos.

Tanto neste sábado como no domingo, a vacinação em Marituba será realizada no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, localizado na rodovia BR-316, quilômetro 12. Das 18h às 6h do dia seguinte.

Sem vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que não haverá vacinação neste sábado nem no domingo (09 e 10). Entretanto, um novo calendário já está agendado para a próxima semana.

"A vacinação segue normalmente nesta segunda-feira (11), com o calendário de segunda dose da Astrazeneca para pessoas com agendamento até 05 de outubro".

Benevides, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará estão sem vacinação neste fim de semana e só retomam os trabalhos de imunização na próxima semana, com calendário que ainda será divulgado.