Belém e Marituba celebram Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nesta semana

A Igreja Católica celebra no próximo sábado (27) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, título da Virgem Maria que atrai muitos devotos na Arquidiocese de Belém, sobretudo pela tradição da Novena do Perpétuo Socorro realizada às terças-feiras em diversas igrejas. As homenagens na Arquidiocese de Belém serão realizadas nas paróquias dedicadas à santa no bairro do Telégrafo e em Marituba.

Telégrafo

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rodovia Artur Bernardes, nº 459, no Telégrafo, a festividade começou no dia 18 de segue até o dia 27 de junho, com tema “Casa de Maria, morada de Deus e lar de irmãos”. A programação conta com novena de quarta a segunda às 18h30, as terças-feiras das 6h às 21h e missa todas as noites, às 19h, seguida de programação cultural.

No sábado (27), dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a programação conta com novena às 6h30, 8h30, 11h30, e 18h30 e Missa Solene às 7h, 9h, 12h e às 19h. A missa das 12h será presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Procissão Luminosa

A Procissão Luminosa será às 20h, com saída da paróquia (Rodovia Artur Bernardes) e trajeto pela Av. Pedro Álvares Cabral, Tv. Djalma Dutra, Rua do Una, Trav. Cel. Luiz Bentes, Rua Frederico Schenneider, Trav. Rosa Moreira, Av. Senador Lemos, Passagem das Flores, Artur Bernardes até a paróquia.

Marituba

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Jesus é Amor, 51, Canaã, em Marituba, a festividade começou no dia 20 e segue até o dia 27, com tema” Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor “. A programação conta com novena às 18h e Santa Missa 19h, seguida de programação cultural.

No sábado (27), Dia da Padroeira, a programação começará às 18h com novena e às 19h Missa solene presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, em seguida terá programação cultural.