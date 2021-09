Belém e Benevides aplicam 3ª dose nesta sexta; confira a agenda vacinal da Região Metropolitana

Nesta sexta-feira (24), a vacinação contra a covid-19 segue na Região Metropolitana de Belém. Belém e Benevides aplicam a dose de reforço em idosos. Os demais municípios seguem com calendário de 1ª e 2ª doses. Confira a agenda de cada cidade:

Belém

Em Belém, oito mil idosos nascidos de 1934 a 1937, ou seja, com faixa de idade entre 84 e 87 anos, devem receber nesta sexta a 3ª dose da vacina anticovid-19. Será o segundo dia consecutivo em que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realiza a aplicação da dose de reforço.

A capital informou que segue a orientação do Ministério da Saúde e aplica o imunizante da Pfizer. Portanto, os idosos que tomaram a Coronavac ou a Astrazeneca na primeira e segunda doses, receberão a Pfizer nesta terceira.

Das 9h às 17h, em 24 pontos de vacinação da cidade e dos distritos. Dessa vez, por conta da condição de aplicação da Pfizer, que não pode ocorrer em ambiente externo e sem refrigeração, a Sesma não disponibilizou o serviço de drive-thru. É necessário apresentar RG, CPF e carteira de vacinação.

Acamados

Idosos acamados que receberam a vacinação em casa, mediante cadastro no site Belém Vacinada, não precisarão fazer um novo cadastro para a 3ª dose. Como a Sesma dispõe do endereço e contato deles, a equipe de vacinação entrará em contato para agendar a dose de reforço.

Aqueles idosos que se dirigiram a um ponto de vacinação para tomar a 1° e 2° dose e, agora, estão acamados, ou aqueles acamados que tomaram a 1° e 2° em outra cidade, precisarão fazer o cadastro no site Belém Vacinada para solicitar a aplicação da 3° dose em casa.

Pontos de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

7. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

8. Fibra - Nazaré

9. Funbosque - Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

11. Mangueirinho - Mangueirão

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

14. IFPA - Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE - Telégrafo

22. Unama - Alcindo Cacela

23. Unifamaz - Reduto

24. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua segue antecipando nesta sexta a aplicação da segunda dose da Pfizer. Dessa vez, o público-alvo é formado por pessoas que tenham agendamento para o complemento desse imunizante até 4 de outubro.

Das 8h30 às 13h30, em sete pontos de vacinação: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

Marituba

Marituba aplica até nesta sexta a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose até 20 de julho. Aqueles que foram vacinados com Coronavac devem receber a 2ª dose dessa vacina na data agendada no cartão de vacinação.

Das 9h às 16h, nas unidades de saúde de Marituba. E das 18h até meia-noite, no Hospital Augusto Chaves Rodrigues.

Benevides

Benevides inicia nesta sexta a aplicação da 3ª dose da Coronavac em idosos com 70 anos ou mais. Apenas para quem tomou a 2ª dose há pelo menos seis meses. Também segue a 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais e a 2ª dose da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer.

Das 8h às 13h, em quatro pontos: USF Canutama, Cras Murinin, Ginásio Nagibão e USF 3ª Travessa. E das 8h às 16h, em oito pontos: UBS Centro, USF Bairro das Flores, USF Médice, USF Cohab, USF Santos Dumont, UBS Santa Maria, UBS Benfica e USF Independente.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará aplica nesta sexta e no sábado (25) a 1ª dose da Pfizer em pessoas com 12 anos ou mais, no Conjunto Kató, região norte da cidade.

O objetivo é facilitar a imunização de centenas de famílias residentes no conjunto, que fica a cerca de três quilômetros do Centro de Saúde de Santa Izabel, local onde tradicionalmente é feita a vacinação. Será no Posto de Saúde Kató. Hoje, das 8h às 12h. Amanhã, das 8h às 16h.

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará aplica até esta sexta, das 8h30 às 12h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a 2ª dose da Coronavac em pessoas de 18 anos ou mais.

Também segue a 1ª dose da Pfizer para quem ainda não foi vacinado e a 2ª dose desse imunizante para quem foi vacinado dentro do intervalo de 28 dias.