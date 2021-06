Longas filas e diversidade na vacinação contra covid-19 em Belém e Ananindeua

Belém e Ananindeua vacinam nesta terça-feira (29) pessoas sem comorbidades, com 38 anos completos, em ambos municípios e 39 anos em Belém. A movimentação nos postos, nesta manhã, é grande. A fila na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), na avenida Augusto Montenegro, dá volta no quarteirão. No Ginásio, o público alvo aguarda a sua vez. Adriana Silva Ramos, completa 38 anos em setembro e contou na fila de espera que quase não dormiu nesta noite, na esperança de ser vacinada.

"A expectativa era grande. Eu tinha que sair, levar a vida normal, enquanto não chegava a vacina. Eu já trouxe tanta gente para se vacinar... Tive que esperar a minha vez. E agora, finalmente chegou!", disse. Após o cadastro, Adriana seguiu para onde receberia a imunização. Perceptível o sentimento de felicidade, externalizou-se em palavras: "Agora a sensação é de alívio, gratidão. Tô muito feliz", completou ela.

A Pandemia de Covid-19 trouxe muitos sentimentos à população. Principalmente à Denise Amador, de 38 anos, que é mãe de um menino e uma menina de 8 e 9 anos. "O sentimento é de viver mais uns dias, para cuidados dos meus filhos... Eu tenho ansiedade, né, quase não dormi. Estou emocionada e aliviada agora que estou com a segunda dose agendada para setembro", comentou Denise visivelmente emocionada.

O sorriso dos olhos de dona Adriana Ramos após receber a primeira dose da vacina (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Na Unama, na avenida Alcindo Cacela, quem foi vacinar também aproveitou a ocasião para protestar: "eu acordei cedo para me maquiar, montar meu figurino... O meu medo era pegar algum meio de transporte e correr algum tipo de risco... Vim tranquilo, com a coragem de vir montada... Um enfermeiro pediu para tirar uma foto comigo, para constar a questão da diversidade. Nessa hora, algumas pessoas vaiaram. A minha fala foi justamente nesse sentido. De ser resistência. De não ter medo de ser quem eu sou. Outras pessoas apoiaram e me aplaudiram", disse Bonelly Pignatário, de 38 anos. Sobre o sentimento após a vacinação "a ansiedade de esperar chegar a minha vez, eu quase não dormi. Mas agora estou feliz e imunizado", finalizou o artista.

O ator, figurinista e drag queen Bonelly Pignatario tomou a primeira dose: "Acordei cedo e agora estou feliz e imunizado" (Thiago Gomes / O Liberal)

Em Ananindeua, no templo Labaredas de fogo, a movimentação ainda era tímida. Mas algumas pessoas já chegavam para a imunização e com esperança.

"Hoje representa a primeira dose de esperança. Que a gente possa caber novamente no abraço. Perdi parentes, e muitas pessoas. Mais de 500 mil pessoas, por conta da ignorância e do negacionismo deste presidente que aí está. Que não é meu, é de quem o elegeu... Então, hoje é um dia festivo", afirmou Ocinelma Assis, de 39 anos.

Ocinelma usava uma máscara com "#ForaBolsonaro" e trajava um vestido verde. O Look foi pensado nos detalhes, para o dia da sua primeira dose: "a minha máscara é por conta do negacionismo do presidente e estou de verde, porque se for para 'virar jacaré' eu virarei... É muita emoção, sentimento de dever cumprido para com toda a sociedade. Meu coração tá mais calmo, daqui a 3 meses estarei 100% imunizada. A gente sabe da eficácia das vacinas. Não temos que acreditar nas fakenews. Precisamos nos vacinar, usar máscara.... Vacina, sim. Viva o SUS!", Celebrou Ocinelma.