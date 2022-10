Belém e Ananindeua têm agenda de vacinação nesta segunda (3)

Os municípios de Belém e Ananindeua mantêm o serviço de vacinação contra doenças variadas, a partir desta segunda-feira (3). Em Belém, será providenciada a imunização contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite, além da multivacinação. Esse serviço será pretado à população ao longo de toda a semana, ou seja, até esta sexta-feira (7).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército) e a Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz oferecem os imunizantes em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina.

Como informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o município dispõe das vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca. Até 21 deste mês de outubro (exceto nos fins de semana e feriados), a Sesma reforça a vacinação nos pontos de maior fluxo de pessoas na entrada da cidade (terminais Hidroviário e Rodoviário) e na Estação das Docas.

Vacinas

Contra a covid-19, podem se vacinar pessoas a partir de três anos de idade. Serão aplicadas todas as quatro doses de imunizantes de acordo com os respectivos públicos.

Podem se vacinar contra a Influenza (gripe) pessoas a partir de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde e da educação (das redes pública e privada), gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência, além de indígenas e idosos.

Também são grupos prioritários para vacinação contra Influenza os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Sarampo

Devem ser vacinadas contra o sarampo todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

Já contra a poliomielite, devem ser vacinadas crianças menores de cinco anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições: crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; e crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

Os alvos são as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Ananindeua

Em Ananinduea, o calendário vacinal contra a covid-19, a partir desta segunda-feira (3) até a sexta (7), envolve o atendimento ao público em 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS), em horários diferenciados. Serão aplicadas todas as quatro doses de imunizantes nos respectivos públicos.

Estarão disponíveis a primeira e a segunda doses da vacina Coronavac; a Pfizer adulto e a pediátrica e a segunda dose; a terceira e quarta doses da Janssen, com exceção de grávidas; a terceira e a quarta doses da Astrazeneca.



Saiba onde se vacinar em Belém:

• Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda-feira a sexta-feira, o atendimento é das 8h às 17h (todas as vacinas disponíveis);

• Hospital do Exército: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo);

• Hospital de Aeronáutica: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo);

• Hospital Naval: terça-feira e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo); e

• Nas universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Inflenza e Sarampo).

• Reforço Círio:

Período: 26 a 30 de setembro; 3 a 7 de outubro; 11, 13 e 14 de outubro e de 17 a 21 de outubro.

Horário: das 8h às 17h

Locais: Terminais Hidroviário, Rodoviário e Estação das Docas.



Veja os locais e horários de vacinação em Ananindeua:

3/10 a 07/10

Horário: 8h às 16h

- UBS Ananindeua Centro

- UBS Águas Brancas

- UBS Águas Lindas

- UBS Celso Leão

- UBS Coqueiro

- UBS Distrito Industrial

- UBS Elo I e II

- UBS Guanabara

- UBS Icuí

- UBS Julia Seffer

- UBS Nova Zelândia

- UBS Pedreirinha

- UBS Roraima-Amapá

- UBS Una

Horário: 08h às 12h30

-UBS Ariri

- UBS Atalaia

- UBS Aurá

- UBS Carlos Guimarães

- UBS Cidade Nova IV

- UBS Cristo Redentor

- UBS Curuçambá Rural

- UBS Pérola II

- UBS Falcolândia

- UBS Guajará I

- UBS Heliolândia Rural

- UBS Jardim Nova Vida

- UBS Jaderlândia

- UBS Jaderlândia II

- UBS Jardim Amazônia

- UBS José Araújo

- UBS Nova Águas Lindas

- UBS Nova Esperança II e III

- UBS Novo Cristo

- UBS Paar

- UBS Saré

- UBS Warislândia