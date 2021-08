Belém e Ananindeua seguem com 2ª dose anticovid nesta segunda

Belém disponibiliza nesta segunda-feira (16), no calendário vacinal contra a covid-19, a 2ª dose da Astrazeneca para os seguintes grupos: pessoas vacinadas com a primeira dose até o dia 26 de maio e aquelas que estão com a segunda dose agendada para até o dia 17 de agosto.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai disponibilizar para esta etapa de complementação da imunização, 25 pontos de vacinação que vão funcionar das 9h às 17h. Para se vacinar é preciso apresentar: RG, CPF e o cartão de vacinação de Belém.

O diretor do Departamento de Vigilância à Saúde de Belém, Cláudio Salgado, destacou a importância de completar o esquema vacinal. “As duas doses da vacina são importantes, porque vai dificultar a ampla transmissão do vírus. Com tantas pessoas com as defesas levantadas contra este agente infeccioso, ele não consegue encontrar os poucos hospedeiros ainda suscetíveis e, com isso, sua circulação vai cair consideravelmente”, afirmou Cláudio Salgado.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica de Nazaré;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

13. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

14. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

15. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, n° 156

22. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Ananindeua

Em Ananindeua, será dia de 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca, em pontos específicos para cada imunizante. A Pfizer será para os seguintes grupos: pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades que foram vacinadas em maio e grávidas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca.

Das 8h às 13h, em seis pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

"A Secretaria de Saúde de Ananindeua ressalta que, de acordo com uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer", explicou a Sesau.

Já a 2ª dose da Astrazeneca será para pessoas de qualquer faixa etária e que tenham agendamento da 2ª dose para qualquer data no mês de agosto. Das 08h às 13h, em quatro pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6; Assembleia de Deus - Maguari; UBS Jaderlândia; e Igreja Universal - Águas Lindas.

Marituba

Ao longo desta semana, Marituba promove uma série de repescagens de vacinação anticovid pelo critério de faixa etária. Nesta segunda, tem 1ª dose para adultos de 30 a 39 anos sem comorbidade, além da 1ª e 2ª doses (no prazo agendado) para profissionais da educação. Das às 14h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), e das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Com RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba. Para profissionais que atuam na educação é necessário apresentar uma declaração de vínculo empregatício.

Benevides

Benevides segue nesta segunda com a 1ª dose para jovens de 18 a 21 anos sem comorbidade. Em quatro pontos: Ginásio Municipal Nagibão, das 8h às 16h; e UBS Santa Maria, UBS Benfica e CRAS Murinim, das 8h às 13h. Levar CPF ou cartão SUS, além de comprovante de identificação e residência.

Além disso, Benevides segue hoje com a 2ª dose da Astrazeneca para para quem estiver no prazo ou em atraso e para profissionais da educação das redes municipal, estadual e particular de ensino vacinados entre maio e junho. E com a 2ª dose da Coronavac para quem estiver no prazo ou em atraso. Das 8h às 13h, no CMEI Berço da Liberdade, UBS Benfica e Cras Murinim. Com a carteirinha de vacinação.

Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará ainda não divulgaram o calendário anticovid desta semana.