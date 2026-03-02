Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém e Ananindeua recebem caravana de serviços entre os dias 2 e 5 deste mês de março

Realizada pela Equatorial Pará, ação vai beneficiar famílias com a substituição de geladeiras antigas por novos modelos mais econômicos

O Liberal
fonte

A ação vai beneficiar famílias com a substituição de geladeiras antigas por novos modelos mais econômicos (Divulgação | Equatorial Pará (Arquivo))

Levar às comunidades diversas oportunidades e facilitar o acesso aos atendimentos da distribuidora de energia. É com esse objetivo que a Equatorial Pará realiza, entre os dias 2 e 5 de março, novas edições da Caravana de Serviços, desta vez em Belém e Ananindeua. Ação vai beneficiar famílias com a substituição de geladeiras antigas por novos modelos mais econômicos.

Entre os serviços ofertados estão o cadastro para a troca de geladeiras - que, em cada município, substituirá 50 refrigeradores antigos por novos modelos mais econômicos -, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede até 100% de desconto na tarifa para quem consome até 80 kWh por mês, troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, negociação de débitos, pagamento de faturas por cartão ou Pix e coleta de resíduos em troca de descontos na conta de energia.

Segundo o analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Cleiton Soares, a caravana com troca de geladeiras reforça o compromisso da distribuidora com a cidadania, levando economia e qualidade de vida às famílias. "Quando entregamos uma geladeira nova, não estamos entregando apenas um eletrodoméstico. Estamos proporcionando mais tranquilidade para aquela família, que vai sentir a economia na conta de luz. É uma ação que impacta diretamente no orçamento e também na qualidade de vida das pessoas", disse.

Troca de geladeiras

O programa E+ Geladeira Nova possibilita a substituição de refrigeradores antigos por modelos novos e eficientes, com Selo A de Eficiência Energética do Procel. Os novos equipamentos podem ser até 40% mais econômicos quando comparados a refrigeradores antigos ou em mau estado de conservação, especialmente aqueles com vedação comprometida. Para participar, é necessário possuir o equipamento em funcionamento, não ter débitos com a distribuidora e estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Para realizar o cadastro na Tarifa Social, que concede até 100% de desconto na tarifa nos primeiros 80 kWh consumidos, é necessário possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com o NIS ou BPC atualizado, além de apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Os participantes poderão trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que podem ser até 85% mais econômicos. No momento da troca, é necessário apresentar a última conta de energia quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas usadas.

Confira os endereços e serviços oferecidos

1 – E+ Caravana Belém (Icoaraci)

Onde: Usina da Paz Icoaraci (Travessa do Cruzeiro – bairro do Cruzeiro – Icoaraci – Belém)

Quando: 2 a 5 de março

Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h (exceto dia 5, das 8h30 às 12h)

Serviços: negociação de débitos, pagamento de faturas por cartão ou Pix, troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, coleta de resíduos E+ Reciclagem e cadastro para o E+ Geladeira Nova.

2 – E+ Caravana Ananindeua (Icuí-Guajará)

Onde: Usina da Paz Icuí-Guajará (Estrada do Icuí-Guajará – bairro Icuí-Guajará – Ananindeua)

Quando: 2 a 5 de março

Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h (exceto dia 5, das 8h30 às 12h)

Serviços: negociação de débitos, pagamento de faturas por cartão ou Pix, troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e cadastro para o E+ Geladeira Nova.

3 – E+ Caravana Belém (Tapanã)

Onde: Igreja Assembleia de Deus (Residencial Laércio Barbalho – Rodovia do Tapanã, s/n, entre 7 de Setembro e Passagem Pena – bairro do Tapanã – Belém)

Quando: 2 a 6 de março

Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h

Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas por cartão ou Pix.

4 – E+ Caravana Belém (Val-de-Cans)

Onde: Associação de Moradores do Conjunto Promorar (Conjunto Promorar, Quadra 64, Rua 17, s/n – bairro Val-de-Cans – Belém)

Quando: 7 de março

Horário: das 8h30 às 12h

Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas por cartão ou Pix.

Belém
.
