Belém e Ananindeua estão sem vacinação contra a covid-19 nesta terça

Após o calendário de 2ª dose da segunda, Belém e Ananindeua suspenderam a vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (17). Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o município aguarda a chegada de novas doses, para retomar o calendário de vacinação ainda nesta semana.

Na segunda, Belém disponibilizou a 2ª dose da Astrazeneca para pessoas vacinadas até o dia 26 de maio e para quem estava com agendamento até o dia 17 de agosto. Já o calendário de 1ª dose parou no dia 7 de agosto, quando foram vacinados jovens de 19 e 18 anos.

Ao todo, a capital já aplicou 887.524 primeiras doses, 273.320 segundas doses, totalizando 1.160.144 doses aplicadas. As informações sobre o andamento da vacinação em Belém estão disponíveis no site Belém Vacinada.

Ananindeua

A Secretaria Municipal de Ananindeua (Sesau) divulgou nota para explicar que a 1ª e a 2ª doses estão suspensas. "A divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura e sempre ocorre à medida que novas doses chegam no município", detalhou.

Na segunda, o município disponibilizou a 2ª dose da Pfizer para pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades que foram vacinadas em maio e grávidas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca. Também teve 2ª dose da Astrazeneca para pessoas de qualquer faixa etária que estavam com agendamento para agosto.

O calendário de 1ª dose parou no dia 9 de agosto, quando adolescentes de 17 anos foram vacinados com o imunizante da Pfizer. Até agora, foi Ananindeua foi único município da Região Metropolitana que vacinou pessoas com menos de 18 anos. Ao todo, desde janeiro, foram 350.404 doses aplicadas (270.494 de 1ª e 79.910 de 2ª dose).

Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará seguem vacinando

Marituba segue nesta terça com a vacinação anticovid, focando em dois calendários: repescagem de 1ª dose para pessoas de 40 a 49 anos sem comorbidade e 1ª e 2ª doses (com prazo agendado) para profissionais da educação.

Das 8h às 14h, em três pontos: Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316 - KM 13; Igreja Quadrangular, na rua 21 de abril, 118, no Centro; e Universal Pirelli, na avenida Pirelli, R. Decouvile, em frente ao Sítio das Mangueiras. E das 18h às 6h (dia seguinte), no Hospital Augusto Chaves, na rodovia BR-316, KM 12.

Levar RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba. Para profissionais que atuam na educação é necessário apresentar, também, uma declaração de vínculo empregatício.

Ao longo desta semana, até sexta-feira (20), o município segue com vários calendários de repescagem pelo critério de faixa etária e com a intensificação da vacinação para profissionais da educação.

Benevides segue nesta terça com a 1ª dose para jovens de 18 a 29 anos sem comorbidade. Em três pontos: Ginásio Municipal Nagibão, UBS Benfica e CRAS Murinim. E com a 2ª dose da Astrazeneca (no CMEI Berço da Liberdade, UBS Benfica e Cras Murinim) e da Coronavac (no CMEI Berço da Liberdade). Até sexta (20) ou enquanto durar o estoque, das 8h às 13h.

Nesta terça e na quarta-feira (17 e18), Santa Izabel do Pará convoca as pessoas que estão com pendência na 2ª dose da Astrazeneca ou Coronavac. Das 8h às 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp). "Após a aplicação dessas segundas doses, a Secretaria Municipal de Saúde dará prosseguimento à vacinação da população em geral adulta", informou a prefeitura.

Santa Bárbara do Pará não informou se tem vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira.