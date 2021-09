Belém e Ananindeua aplicam 2ª dose da Pfizer nesta quinta

Nesta quinta-feira (09), a vacinação anticovid-19 segue em quase todos os municípios da Região Metropolitana de Belém. Na capital e em Ananindeua, o cronograma é com 2ª dose da Pfizer. Em Santa Izabel do Pará, começa a aplicação da 3ª dose em idosos e profissionais da saúde. Confira a agenda:

Belém

Belém aplica nesta quinta a 2ª dose da Pfizer em pessoas nascidas nos anos de 1979, 1980 e 1981, que tenham recebido a 1ª dose desse imunizante até o dia 31 de julho. Das 9h às 17h, em 26 pontos, com RG, CPF e cartão de vacinação.

Na sexta (10), a capital faz repescagem de 1ª dose para nascidos de 1989 a 1994. No sábado (11), haverá novamente a 1ª dose para nascidos em 2003.

Ainda no sábado, haverá 1ª dose para gestantes a partir de 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes. E 2ª dose para gestantes, puérperas e lactantes que tenham tomado a 1ª dose até 31 de julho.

Pontos de vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Ananindeua segue nesta quinta com a antecipação do calendário de vacinação da 2ª dose da Pfizer. Desta vez, o público-alvo é formado por pessoas que tenham agendamento para tomar a segunda dose desse imunizante até o dia 27 de setembro.

Das 08h às 13h, em nove pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Marituba

Até sábado (11), Marituba segue com repescagem de 1ª para adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades e para pessoas com 18 anos ou mais. Segue, ainda, a 2ª dose para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação.

Das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família (USF); das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); e das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Benevides

Em Benevides, até sexta (10), segue a 1ª dose para adolescentes de 12 a 14 anos com ou sem comorbidades. O município também disponibiliza a 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac.

Das 8h às 13h, em quatro pontos: Ginásio Nagibão, UBS Santa Maria (apenas na sexta), UBS Benfica e Cras Murinin.

Santa Izabel aplica 3ª dose

Desta quinta até sábado (11), Santa Izabel do Pará aplica a 3ª dose em idosos com 70 anos ou mais e profissionais da saúde. Apenas em quem tomou a 2ª dose há pelo menos seis meses. Das 8h às 12h, na Assembleia de Deus.

Além disso, até sexta (10), o município segue com a repescagem de 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais e com a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo. Das 16h às 20h, no Centro de Saúde (Cesp).

Já Santa Bárbara do Pará não informou se haverá vacinação anticovid-19 nesta semana.