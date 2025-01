Belém deve ter chuvas em quase todos os dias de janeiro

Andar com guarda-chuva e capas será uma necessidade diária dos belenenses em janeiro de 2025. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve chover de 27 a 28 dias dos 31 dias deste mês em Belém. A expectativa é que a média mensal do índice pluviométrico seja ultrapassada em 20%.

Muitos moradores da capital já estão preparados para esse clima de chuva persistente durante todo o dia. A autônoma Ane Socorro Siqueira da Silva, 56 anos, sempre está com a sombrinha a tiracolo para se proteger do sol ou da chuva.

"Nossa Belém tanto faz ser sol ou chuva, temos que andar com a sombrinha. Porque o nosso inverno amazônico aqui é intenso e o verão também. Temos sempre que andar com as garrafinhas de água, nos proteger e hidratar. Nós temos que ter a serenidade de nos manter protegidos do calor do sol e da chuva. E andar com esse protetor aqui (diz apontando para a sombrinha)", enfatizou.

A estudante Revilly Araújo, de 17 anos, não sai de casa sem sombrinha ou capa. "Quando começa o período da chuva, o primeiro passo é ter o guarda-chuva. Quando não dá para usar, porque tem alguns locais que não dá para usar a gente capa. Tem que se proteger quando sai de casa, porque é necessário. Não saio sem guarda-chuva, porque sei que o tempo muda muito rápido", detalha.

O meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu, adianta que a previsão para todo o mês de chuvas que oscilem entre 10 mm até 20 mm. A média da chuva já chegou a 190 mm nos primeiros 13 dias do mês e deve ultrapassar a média história de 393,8 mm. A expectativa é que o mês de janeiro atinja 450 mm de chuva.

"A previsão é do período chuvoso ter características do céu ficar predominante nublado e coberto por nuvens com essas chuvas fracas com chuvisco intermitente de até 24 horas consecutivas com poucas interrupção e agravando-se esse período. É provável que não tenhamos aquelas tempestades severas de alto volume e intensidade em poucas horas. O mês será chuvoso e deve ultrapassar a média", destaca.

Essa previsão devem se estender para boa parte do Pará que está encoberto por nuvens e chuvas. No litoral, as chuvas devem ser mais intensas. Em Bragança, nesta segunda-feira (13/01), um temporal desde a madrugada resultou na maior chuva do município até o momento atingindo 45,8 mm. Já em Belém, a maior chuva ocorreu no dia 3 de janeiro com 29,9 mm.

"Como a nuvem é um modulador da temperatura elas estão baixando muito. As temperaturas não devem passar de 30°C. Está chovendo intensamente em todo o Estado do Pará, principalmente na parte sul do Pará. A temperatura máxima registrada em Belém hoje foi de 28,3°C e a mínima 24,2°C. Ou seja, um clima de montanha para Belém. As nuvens baixas impedem a radiação de chegar à superfície, por isso estamos tendo baixas temperaturas para o belenense. Essas nuvens estão no litoral e no sul do Pará", explica.