Belém destina R$ 3,6 milhões para obras de saúde e educação na Cremação, Condor e Jurunas

Obras prioritárias nas áreas de saúde e educação, a partir do recurso de R$ 3.640.000,00, vão garantir a construção e reforma de creches, reforma de escolas e de unidades básicas de saúde nos bairros da Cremação, Condor e Jurunas, em Belém. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), pela Prefeitura de Belém.

Os recursos, que serão liberados por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), foram garantidos no orçamento deste ano, por meio de votações em audiências públicas do Tá Selado - fórum permanente de participação popular da Prefeitura. As audiências foram realizadas nesses bairros do Distrito Administrativo do Guamá (Dagua) e na Conferência da Cidade, no ano passado.

Na quarta-feira (23), representantes do Tá Selado e do Promaben participaram de uma reunião para discutir o assunto. O objetivo foi sintonizar as ações conjuntas do fórum com o Promaben, Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep).

Segundo o coordenador do Tá Selado por por bairro, Hélio Oliveira, a pauta foi no sentido de executar ações afirmativas na área da saúde e da educação, especificamente.

"São áreas importantes para poder dar à população desses bairros condições de melhoria de qualidade de vida, através de equipamentos públicos, tendo em vista garantir creches às mães e crianças e equipamentos na área da saúde e educação para a sociedade em geral”, disse.

O coordenador Geral do Programa, Rodrigo Rodrigues, explicou que os recursos serão usados, em especial, para a construção e reforma de creches, reforma de escolas e de unidades básicas de saúde, para melhorar o atendimento à população daqueles três bairros, localizados na área de influência das obras de saneamento e urbanização do Promaben.

“O Tá Selado tem no Promaben um polo de debate de ações comunitárias para atender bem essas demandas levantadas e trabalhar cada vez mais com a participação popular", afirmou Rodrigo Rodrigues.

Ele disse, ainda, que o Promaben "está aqui para dar todo apoio, todo auxílio ao atendimento dessas demandas. O programa é muito amplo e trabalha diretamente com obras de saneamento, mas isso não nos impede de também trabalhar em prol da execução dessas próximas ações”.