Belém define novo calendário de vacinação; profissionais do ensino fundamental estão na lista

O município de Belém definiu um novo calendário de vacinação contra a covid-19, que será cumprido desta terça-feira (08) até próximo sábado (12), incluindo vários grupos prioritários, como trabalhadores da educação do ensino fundamental. De acordo com a nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta terça, a agenda começa com pessoas acamadas já registradas no sistema.



Na quarta-feira (09), o público-alvo será maior: acamados; trabalhadores da limpeza urbana; catadores de recicláveis; trabalhadores portuários; moradores da ilha do Combu (grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades); e trabalhadores da saúde (segunda dose agendada em hospitais).



Segundo a agenda de quinta-feira (10), será mais um dia de imunização para trabalhadores da saúde (segunda dose agendada em hospitais), além de trabalhadores aeroportuários.

Na sexta (11), será a vez das forças de segurança pública e dos trabalhadores da educação das redes pública e particular que atuam no ensino fundamental.

Já no sábado (12), será o segundo dia de imunização para os trabalhadores da educação das redes pública e particular que atuam no ensino fundamental.



Documentação

Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e o comprovante de vínculo com a categoria a que pertence o trabalhador a ser vacinado, conforme definido com os representantes de cada categoria.



Para todos os trabalhadores vacinados nestes grupos, será necessário a presença do nome em lista anteriormente emitida e entregue à Sesma. Para aqueles que receberão a segunda dose, será necessário ainda apresentar o cartão de vacinação.



"Os horários e locais de vacinação também foram definidos em acordo com os representantes das categorias e serão informados aos colaboradores pelas próprias instituições", detalhou a nota técnica da Sesma.