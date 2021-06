Belém debate e comemora o Dia Mundial de Conscientização da Pessoa Idosa

Esta terça-feira (15) é marcada pelo Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. No Pará, nos cinco primeiros meses de 2021, ocorreram 5.377 casos de violência contra os idosos. Nesse mesmo tempo, em 2020, foram registrados 6.821 casos. Assim, houve uma redução de 21% nos registros, segundo informa a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Já no Brasil, só no primeiro semestre de 2021, mais de 33,6 mil casos de violações de direitos humanos foram registrados contra o idoso no Brasil, de acordo com dados do Disque 100, disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

“Sofri violência pelo meu marido, já falecido. Quando ele bebia, me maltratava bastante, me batia e até quebrou meu braço. Dei parte dele, mas naquela época não havia Delegacia da Mulher. Depois, acabei tirando a queixa e tive que voltar para viver com ele, porque não tinha para onde ir. Não creio que vivi outras formas de violência”, conta a idosa Nair de Santana Costa.

Programação trouxe leveza pra um tema triste (Igor Mota / O Liberal)

Na manhã desta terça, Nair Costa participou de programação como parte da Campanha Nacional Junho Violeta organizada pela Casa do Idoso, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em Belém. Ela acontece no Memorial dos Povos, em Nazaré, e se estende até sexta (18).

O evento foi festivo tendo programação cultural com o Coral de Idosos Cristais do Centro de Terceira Idade, para comemorar a sabedoria, energia e vida dos idosos. É aberto aos idosos inscritos, com intuito de evitar aglomeração na pandemia da covid-19.

Além disso, teve palestra e discussão dos problemas de atendimento da área da saúde e jurídica que envolvem os idosos na cidade, com a participação de representantes do Ministério Público do Estado do Pará, Delegacia do Idoso, Defensoria Pública do Estado e da Sesma.

O secretário de saúde de Belém, Maurício Bezerra, cobra o combate à violência contra idosos (Igor Mota / O Liberal)

O evento visa informar, discutir e problematizar as diversas formas de violência contra a pessoa idosa. E, com isso, ajudar a tornar as pessoas mais conscientes sobre a violência que atinge esse público

A principal mensagem deixada na discussão é que a violência é crime, o idoso precisa ser acolhido e direcionado ao órgão competente. “O debate é importante porque solidifica a parceria entre os órgãos que atuam na defesa da idosa, onde o idoso será acolhido e direcionado ao órgão competente. No nosso serviço, na Casa do Idos, identificamos a violência financeira, psicológica e negligência”, afirma Sidia Redig, assistente social e gerente do Centro de Atenção à Saúde do Idoso da Sesma.

“Este dia é muito importante e temos que enfatizar que a questão da violência contra o idoso é um problema social grave. O idoso é muitas vezes vítima de violência doméstica, dentro da própria casa, e temos que sempre atuar para combater sempre esse tipo de ação”, enfatiza o titular da Sesma, Maurício Bezerra.

Junho Violeta é uma Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa que integra um movimento global. A finalidade da ação é despertar a sociedade como um todo no processo de sensibilização para coibir, diminuir e amenizar o sofrimento da pessoa idosa contra a violência que essa população vem sofrendo, em especial neste período da pandemia da covid-19.

Para denunciar essa violência, disque 100. Ou procure os órgãos competentes.