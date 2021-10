Belém convoca nascidos em 2001 para a 2ª dose da Pfizer

Nesta quinta-feira (21), mais um grupo jovem completa o esquema vacinal anticovid-19 em Belém. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) reservou para este dia a aplicação da 2ª dose da Pfizer em pessoas nascidas em 2001, ou seja, na faixa dos 20 anos.

Das 9h às 17h, em 23 pontos montados na cidade e nos distritos. Para tomar a 2ª dose da Pfizer é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação.

Nesta quarta (20), a Sesma realizou uma repescagem de 2ª dose da Astrazeneca, independentemente da faixa etária. Na sexta-feira (22), será a vez de aplicar a 2ª dose da vacina da Pfizer em pessoas nascidas em 2002 e 2003.

Desde janeiro até esta quarta, a capital já aplicou 1.859.200 doses de anticovid-19. De acordo com a atualização desta quarta do site Belém Vacinada, ao todo, 1.106.076 pessoas já tomaram a 1ª dose e 750.946 tomaram a 2ª dose.

Veja onde se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro Mangueirão;

10. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha.

11. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110, Ponta Grossa;

12. Icoaraci. Sest-Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765, Águas Negras

13. IFPA Campus Belém - Avenida Almirante Barroso, 1155, Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com 25 de Junho, Guamá;

15. IT Center. Avenida Senador Lemos, 3153, Sacramenta;

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, Rua Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

19. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

20. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. Rua do Una, n° 156

21. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

22. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

23. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Cronograma de vacinação anticovid-19 em Belém:

- 21 de outubro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2001.

- 22 de outubro (sexta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2002

ou 2003.

- 23 de outubro (sábado): dose de reforço (terceira dose) para os trabalhadores da saúde

vacinados com a segunda dose até junho.

- 25 de outubro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com deficiência ou

comorbidades, nascidas de 2003 a 2009.

- 26 de outubro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1962 a

1981.

- 27 de outubro (quarta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1982

a 1988.

- 28 de outubro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1989

a 1994.

- 01 de novembro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

2004.

- 02 de novembro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2005

ou 2006.

- 03 de novembro (quarta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

2007 ou 2008.

- 04 de novembro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

2009.

- 05 de novembro (sexta-feira): segunda dose da vacina CORONAVAC para as pessoas nascidas

até 1993.

- 06 de novembro (sábado): segunda dose da vacina CORONAVAC para as pessoas nascidas de

1994 a 2003.

- 08 de novembro (segunda-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1952

ou 1953, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 09 de novembro (terça-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1954 ou

1955, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 10 de novembro (quarta-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1956

ou 1957, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 11 de novembro (quinta-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1958

ou 1959, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 12 de novembro (sexta-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1960 ou

1961, que tenham recebido a segunda dose até julho