Belém convoca faltosos da primeira dose da vacina anticovid

Quem perdeu a 1ª dose da vacina anticovid tem mais uma oportunidade para começar a se imunizar nesta quinta-feira (26), em Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), aproximadamente, 25 mil pessoas são esperadas nos 26 pontos de atendimento espalhados pelos bairros e distritos da capital, nos quais devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência da cidade para, dessa forma, receberem o imunizante da Pfizer. Para essa repescagem, o público atendido é formado por pessoas nascidas entre 1962 e 1981, ou seja, adultos que já completaram ou vão completar em 2021 alguma idade entre 40 e 59 anos.

Viagem, doença e compromisso de trabalho são algumas das justificativas de quem perdeu a data original da 1ª dose. A coordenadora do ponto de vacinação do clube Cassazum, no bairro do Marco, Gisele Bemuyal, destaca a importância do público não perder uma nova oportunidade para se vacinar. “Quem, por algum motivo, perdeu a primeira oportunidade de receber a 1ª dose, que compareça agora. Isso é bom não só para a própria pessoa como para toda a sociedade, pois assim o processo de vacinação vai avançando entre os grupos da melhor maneira possível, de acordo com o planejamento inicial. Com esse avanço, cresce o otimismo para o fim da pandemia”, considera a coordenadora.

O motorista de aplicativo Márcio Vieira, de 40 anos, compareceu ao Cassazum para tomar a 1ª dose. Inicialmente, ele deveria recebido o primeiro imunizante em julho, mas não compareceu ao ponto de vacinação por motivo de trabalho. “Quando chegou a data destinada para a minha faixa etária, estava trabalhando. Não tive mesmo como receber a vacina nesse dia. Como demoraram dois meses para essa nova oportunidade, vou me programar para a segunda dose, que está agendada para novembro, para não correr o risco de perder e ter que esperar novamente uma segunda chamada”, diz o motorista.

Algumas pessoas perdem a data da vacinação por falta de informação. A vendedora Raquel Ferreira, de 43 anos, só ficou sabendo, alguns dias depois, que a data destinada a sua faixa etária tinha passado. “Perdi o dia da minha primeira dose por falta de informação mesmo. Só depois, por meio do jornal, que fiquei sabendo disso. Agora, com essa nova oportunidade, estou mais aliviada. Fiquei apreensiva nesses últimos meses, pois já devia ter tomado 1ª dose”, conta a vendedora.

A própria covid-19 também faz com que algumas pessoas atrasem as suas doses, como é o caso da comerciante Márcia Amorim, de 39 anos. Quando chegou a data da sua faixa ataria, no mês de junho, ela estava com alguns sintomas da covid-19, como febre e dor de cabeça. “Três dias antes de chegar o meu dia, comecei a apresentar os sintomas da doença. Então, não tive como tomar o primeiro imunizante. Inclusive, até cheguei a ser internada posteriormente”, revela.

A comerciante conta que, antes da vacinação, aproveitou para tirar dúvidas. “Como já tive covid-19, perguntei à aplicadora da vacina se poderia tomar a 1ª dose mesmo, pois tinha algumas dúvidas sobre sintomas e os anticorpos que são produzidos pelo sistema imunológico, a partir do momento que se contrai a doença”, destaca Márcia Amorim.