Belém continua entre as capitais com os menores valores de tarifas de ônibus, aponta Diesse

Apesar do reajuste de mais de 11%, passando de R$ 3,60 para R$ 4,00, Belém continuará entre as capitais brasileiras com os menores valores de tarifas de ônibus urbanos. É o que aponta um estudo produzido e divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) Pará.

A nova tarifa, anunciada pelo prefeito Edmilson Rodrigues na última sexta-feira (26), entra em vigor na capital na próxima segunda-feira (28). As análises do Dieese/PA destacaram que este novo valor da tarifa apresenta um reajuste de 11,11% sobre a atual tarifa (R$ 3,60).

"Também de acordo com as analises do Diesse/PA, este aumento de 11,11% está abaixo da inflação, calculada em cerca de 23,00%, considerando o último reajuste da tarifa, ocorrido em maio/2019", detalho o Dieese, em nota.

"Para quem apanha duas conduções diárias e não tem vale-transporte, o impacto mensal em relação ao salario mínimo (R$ 1.212,00) sai dos atuais R$ 172,80 (cerca de 14,26% do salário mínimo) para R$ 192,00 (cerca de 15,84% do salário mínimo)", detalhou a nota.