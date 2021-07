Belém chega a 1 milhão de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19

A Prefeitura de Belém anunciou na noite desta quarta-feira (28) que a capital paraense atingiu a marca de um milhão de doses aplicadas na campanha de vacinação contra a covid-19 no município.

"Com a atual marca, a população belenense já começa a sentir os efeitos da vacinação, pois, à medida em que a vacinação avança, diminui o número de novos casos e de mortes pela covid-19", disse a prefeitura em nota, apontando o monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). "O boletim epidemiológico, atualizado todos os dias, aponta estabilidade no nível de contágio e no surgimento de novos casos da doença ocasionada pelo novo coronavírus".

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o último boletim, publicado nesta terça-feira (27), aponta taxas de ocupação de de 1,4% nos leitos clínicos e de 6,3% de leitos de UTI em Belém. "Os números de óbitos registrados, ocorridos nos últimos sete dias, foram dois. Os dados colocam Belém e seus distritos em bandeiramento verde em relação à classificação de risco de infecção pela covid-19", disse a PMB.

Segundo a Prefeitura de Belém, em seis meses de campanha houve diminuição de 79% das notificações de casos da covid-19. "Em janeiro de 2021, foram 8.024 casos notificados da doença. Já em junho esses registros caíram para 1.681 casos, acompanhados por uma diminuição de 69% de óbitos registrados também neste mesmo período".

Nesta quinta-feira (29), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, visitará um dos 25 pontos de vacinação da cidade, localizado na Casa de Plácido, onde ocorre a aplicação de primeiras doses para pessoas nascidas em 1993 e 1994.

A capital paraense conta com população estimada em 1,5 milhão de habitantes, segundo o IBGE. A campanha de imunização contra a pandemia da covid-19 na capital foi iniciada em 20 de janeiro de 2021.