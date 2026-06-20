Belém: Assembleia de Deus celebra 115 anos com inauguração de memorial em homenagem aos fundadores

Foi celebrado o aniversário de 115 anos da Assembleia de Deus neste sábado (20/6), em Belém. Tudo começou com uma encenação da chegada de Daniel Berg e Gunnar Vingren na escadinha da estação das docas, pelas águas. Em seguida, foram inauguradas as estátuas em tamanho real dos missionários, com a presença da governadora Hana Ghassan. Tudo foi conduzido por Samuel Câmara, presidente da Igreja Assembleia de Deus. Os participantes estiveram vestidos com roupas de época.

“A gente fica muito feliz de participar desse começo e parabenizar pelos 115 anos da igreja Assembleia de Deus, em Belém. (...) É importante que nossa história seja preservada e representada para que todos, quando passarem aqui, vejam que foi nesse espaço que eles (Daniel Berg e Gunnar Vingren) desceram e agora estão eternizados”, disse Hana.

Assembleia de Deus aniversário 115 anos Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Ao longo dos meses de maio e junho, os fiéis contaram com uma programação especial marcada por cultos, sessões solenes, ações missionárias e eventos comemorativos. Ainda neste sábado (20/6), às 19h, haverá o Culto de Celebração do Centenário, no Centenário Centro de Convenções.

O presidente da Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara, disse que a ideia da reconstituição da chegada dos missionários na capital paraense foi pensada inicialmente para ser feita uma vez, só que, como o número de participantes aumentou a cada ano, a intenção mudou. Ele aproveitou para parabenizar todos os assembleianos. “Vamos para frente, porque é tempo de anunciar Jesus a todas as pessoas", disse.