Belém aplica a segunda dose da Astrazeneca e Pfizer para nascidos de 1962 até 1978

A vacinação da segunda dose das vacinas Pfizer e Astrazeneca em Belém continuou neste sábado (04). A meta da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) é vacinar 23 mil até as 17h, nos 26 pontos de vacinação disponíveis na capital paraense. Várias pessoas fizeram fila em frente ao Clube Cassazum, na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco. O atendimento era rápido e, em um pouco mais de 30 minutos, a segunda dose era aplicada.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aplicava a segunda dose da Pfizer para as pessoas nascidas entre os anos de 1962 até 1978, que haviam recebido a primeira dose até o dia 30 de junho. E, também a segunda dose da AstraZeneca, aos nascidos em 1976, 1977 e 1978, que se vacinaram com a primeira dose até o dia 30 de junho.

O casal Ely Carlos Almeida, de 43 anos, e Maria Rosilene Almeida, de 44, comemoram concluir o ciclo da vacina juntos no mesmo dia com a segunda dose da Astrazeneca. Os dois, que são moradores do bairro Parque Verde, se deslocaram até o Cassazum para se vacinar. “O sentimento é de dever cumprido. Pegamos duas vezes a Covid. Esperamos que agora, caso peguemos novamente, seja mais tranquilo. Temos que agradecer por chegarmos até aqui”, falou Ely.

Eles relembram a agonia do período que ficaram doentes e procuraram ajuda médica nas unidades de saúde, Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e nos hospitais, mas não conseguiam. “Foi bem complicado, em casa as quatro pessoas que moram lá pegaram Covid. Eu fiquei com minha esposa todo dia tentando conseguir atendimento depois do almoço, fomos em vários lugares. Só lá para as 20 horas que conseguimos atendimento na UPA de Icoaraci. Eu estava cuidando de todo mundo. Até que teve uma noite que atacou pesado em mim, tive que ir embora para o Hospital Abelardo Santos. Tive uma crise de ansiedade e pensei que fosse morrer a caminho de lá”, conta Ely.

Ele ficou dois dias internado em uma cadeira do hospital até ser transferido para o Hangar, porém Ely preferiu ir se tratar para casa. Imunizado, ele lamenta que as vacinas não tenham começado a serem aplicadas com mais antecedência, o que teria evitado muitas mortes. “Depois dessa sensação de alívio, penso que tantas coisa poderiam ter sido evitadas se a vacinação fosse antecipada a mais tempo, quanta mortes não teriam sido evitadas?”, indaga.

Deisi Cristina, de 43 anos, moradora bairro da Sacramenta, tem dois idosos em casa e toda a família já recebeu as duas doses das vacinas com o intuito de proteger os mais velhos. Ela pede mais sensibilidade para aqueles que não querem tomar as vacinas. “Cada um tem uma opção de querer ou não querer, mas na verdade tem que tomar. Como eu conheço gente que não tomou nem a primeira dose e diz que não vai tomar, porque diz que isso é uma besteira. Na minha opinião não, porque na minha casa, graças a Deus está todo mundo bem”, falou. “Meu recado para essas pessoas é que elas tem que tomar a vacina, não só pela vida deles, mas pelas vidas das outras pessoas”, assegura.

Veja onde você pode se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

13. IFPA Campus Belém - Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

14. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

15. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

16. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

17. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

18. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

19. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

22. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

23. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia

24. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

25. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

26. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.