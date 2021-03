Covid-19: Belém anuncia parcerias com hospitais particulares para ampliação de leitos

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, informou que o Hospital Redentor, localizado no bairro do Umarizal, passará a disponibilizar a partir de sábado (6) 20 leitos para a rede pública municipal. Serão dez leitos clínicos e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o convênio firmado entre a prefeitura e a unidade hospitalar.

Atualmente, O Hospital da Beneficente Portuguesa, também localizado no Umarizal, já firmou convênio com a PMB para a cessão de 10 leitos de UTI para pacientes encaminhados pela rede pública. Segundo Edmilson Rodrigues, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também negocia com a direção do Hospital Universitário João de Barros Barreto, no Guamá, para que a unidade também disponibilize dez novos leitos.

Em Belém, o Hospital Dom Vicente Zico, no bairro do Marco, é a unidade de referência para pacientes com o novo coronavírus. Segundo dados da Sesma, até a quarta-feira (3) a taxa de ocupação de leitos clínicos na capital era de 92, 6%. Nos leitos de UTI a ocupação é de 66,6%. No último boletim divulgado, Belém registrava 74.386 casos confirmados, com 2.826 óbitos por conta da covid-19.

Durante a entrevista concedida ao Jornal Liberal 1ª Edição no começo da tarde desta quinta-feira (4), Edmilson Rodrigues informou que o Governo do Estado, com quem a PMB mantém parcerias para o enfrentamento da nova onda da covid-19, estuda a reabertura do Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, e da Policlínica Metropolitana, no bairro do Marco, para atendimento a casos de covid-19. Durante os primeiros meses da pandemia, em 2020, ambas as unidades passaram a atender, em esquema de porta aberta, exclusivamente pacientes infectados pelo novo coronavírus.