'belém animal' oferece atendimentos gratuitos para pets neste domingo na praça da república

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), realiza, neste domingo (29), mais uma edição do Belém Animal, na Praça da República, de 9 às 13 horas. A iniciativa amplia o acesso aos cuidados básicos com animais domésticos e fortalece a conscientização sobre a proteção dos pets.

A ação integra a política pública permanente do município voltada à promoção do bem-estar animal, com estrutura completa de atendimento veterinário gratuito à população com serviços clínicos, vacinação, exames preparatórios para castração e atividades educativas. Na programação, vão ser ofertados atendimentos veterinários; vacinação; coleta de hemograma para castração; microchipagem; feira de adoção responsável; além da distribuição de materiais educativos e orientações sobre guarda responsável.

Serviço

Belém Animal

Dia: 29 (domingo)

Local: Praça da República

Horário: 9 às 13 horas

Atendimento gratuito pra cuidar do teu pet

Serviços: consulta, vacinação, exames pra castração e orientações.

Leve documento com foto e comprovante de residência.