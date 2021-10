Belém, Ananindeua e Marituba vacinam contra a covid-19 neste sábado

Adolescentes nascidos nos anos de 2005 e 2006, ou seja, com 16 e 15 anos, formam o público-alvo da vacinação anticovid-19 deste sábado, em Belém. Eles vão receber a 1ª dose entre o horário de 9h até 17h, em 24 pontos.

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. Os menores devem ser acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar CPF para registro.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço cultural

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular

13. icoaraci - Sest/Senat

14. IFPA - Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

20. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

21. Uepa CCSE - Telégrafo

22. Unama - Alcindo Cacela

23. Unifamaz - Reduto

24. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua segue vacinando neste sábado com a terceira dose do imunizante contra a covid-19. Desta vez, idosos de 70 a 74 anos completos formam o público-alvo. Os documentos necessários são RG, CPF ou cartão SUS e a carteirinha de vacinação utilizada nas duas primeiras doses.

Das 08h30 às 13h30, em oito pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; UBS Paar; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Marituba

Marituba também segue neste sábado e no domingo (03) com o calendário de 3ª dose, mas para idosos de 70 anos ou mais. É necessário um intervalo mínimo de 180 dias entre a segunda e a terceira dose.

O município também segue com a antecipação da 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer para quem foi vacinado até 26 de julho. Também haverá 2ª dose da Coronavac para quem tem agendamento no cartão de vacinação.

Tanto no neste sábado como no domingo, a vacinação será realizada Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, quilômetro 12. Das 18h às 06h do dia seguinte.

Municípios sem vacinação

Benevides informou que não haverá vacinação contra a covid-19 neste fim de semana. A imunização volta na segunda-feira (04), com calendário que ainda será divulgado. Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará não divulgaram vacinação para este sábado.