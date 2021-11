Belém, Ananindeua e Marituba seguem com o mutirão e vacinação neste feriado

Nesta terça-feira (02), mesmo com o feriado do Dia de Finados, haverá vacinação anticovid-19 na Região Metropolitana de Belém. É a continuidade do mutirão de vacinação, que começou desde sábado (29), conforme convocado pelo Governo do Estado. Belém, Ananindeua e Marituba agendaram aplicação de doses. Confira:

Belém

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) aplica nesta terça a 2ª dose Pfizer para os nascidos em 2005 e 2006. Além deste público, a Sesma segue convocando qualquer pessoa que ainda não tomou a 1ª dose e os adultos (18+) que ainda não tomaram a 2ª para comparecerem a um dos 29 pontos de vacinação. Das 9h às 17h.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - 3° piso. Espaço Cultural

4. Escola Barão de Igarapé-Miri - Guamá

5. Escola Brigadeiro Fontenele - Terra Firme

6. Escola Camilo Salgado - Jurunas

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassu - Cremação

9. Escola Mário Chermont - Cremação

10. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

11. Fibra - Nazaré

12. Funbosque - Outeiro

13. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

14. Mangueirinho - Mangueirão

15. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

16. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

17. Icoaraci - Escola Municipal Professor Alfredo Chaves

18. Icoaraci - Sest/Senat

19. IFPA - Marco

20. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé-Miri, Guamá

21. It Center - Sacramenta

22. Mosqueiro - Escola Abel Martins

23. Mosqueiro - Escola Professora Donatila Santana Lopes

24. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

25. Shopping Pátio Belém - 3º piso, loja 358

26. Uepa CCSE - Telégrafo

27. Unama - Alcindo Cacela

28. Unifamaz - Reduto

29. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta terça-feira a 2ª dose da Pfizer em quem tem 14 anos ou mais. Das 08h30 às 12h, em oito pontos. Com RG, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação.

Locais: UBS Júlia Seffer; EEEF Gregório de Almeida Brito – Paar; UBS Ananindeua Centro; Igreja Universal - Águas Lindas; Igreja Universal – Aurá; Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Shopping Metrópole; e Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial.

Além disso, Ananindeua segue nesta terça com a imunização anticovid-19 em alguns supermercados. Com aplicação de um lote específico que precisa ser utilizado antes que alcance o prazo de validade: 1ª e 2ª doses da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais.

Também das 8h30 às 12h, nos seguintes pontos: Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR 316 (próximo à barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova; e Supermercado Colina.

Marituba

Em Marituba, para a 1ª dose, serão utilizados os imunizantes Coronavac e Pfizer, para quem tem 12 anos ou mais. A 2ª dose será aplicada dependendo do imunizante usado na 1ª dose, que pode ser Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer, mas é necessário que a pessoa tenha recebido a 1ª dose até 30 de agosto.

Já a 3ª dose será com o imunizante da Pfizer. No caso de profissionais da saúde e idosos de 60 anos ou mais, é necessário um prazo de seis meses após a 2ª dose. Para imunossuprimidos, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 21 dias. Das 08h às 12h e das 14h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves Rodrigues

Benevides, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará ainda não divulgaram se haverá mutirão de vacinação nesta terça ou nos próximos dias.