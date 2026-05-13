Belém amanhece sob chuva e tempo nublado nesta quarta-feira (13); veja previsão

Belém amanheceu sob chuva e céu encoberto nesta quarta-feira (13), após horas seguidas de precipitação que atingiram a capital paraense e Região Metropolitana desde a noite de terça-feira (12). A chuva começou por volta das 19h, perdeu força em alguns momentos da noite, mas voltou de maneira intensa por volta das 22h, permanecendo durante toda a madrugada.

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, por volta das 6h, a precipitação diminuiu e passou a ocorrer de forma mais fraca e isolada em diferentes pontos da cidade. Nas redes sociais, moradores comentaram sobre o clima mais frio e atípico para os padrões da capital paraense.

Durante o período de maior intensidade da chuva, ainda na noite de terça-feira, moradores relataram que aguardavam o envio do alerta preventivo da Defesa Civil para risco de temporal, mas a notificação não chegou a ser emitida.

A matéria está em atualização.

Previsão do Tempo

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), as chuvas estão sendo provocadas pelo posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) próximo ao litoral paraense, associado a áreas de divergência em altos níveis da atmosfera e ao aquecimento diurno.

Ainda segundo a previsão meteorológica divulgada pela Semas para esta quarta-feira (13), a Região Metropolitana de Belém deve permanecer com céu predominantemente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas entre a tarde e o início da noite.

A previsão indica temperaturas variando entre 24°C e 31°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 100%. Os ventos devem permanecer fracos a moderados, predominando das direções Norte e Nordeste. A estimativa é de acumulado diário de aproximadamente 40 milímetros de chuva em Belém.

Na terça-feira (12), a Semas já havia alertado para acumulados superiores a 30 milímetros na Região Metropolitana, devido à atuação de áreas de instabilidade atmosférica e à influência da ZCIT próxima ao litoral do estado.