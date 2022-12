Belém, a casa do pão: campanha promove a doação de alimentos na capital; saiba como doar

Mais de 22 mil famílias da Região Metropolitana de Belém terão a oportunidade de celebrar um Natal de esperança neste ano. A campanha “Belém, a casa do pão”, realizada pela entidade religiosa Cáritas Belém, que tem o objetivo de destinar alimentos não-perecíveis e brinquedos para famílias em vulnerabilidade social pertencentes às paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese de Belém. A edição deste ano conta com o tema “A igreja em ação no amor de Jesus”.

Na última quinta-feira (8), agentes envolvidos na ação voluntária fizeram o recolhimento das doações feitas pelos fiéis de diversos locais, marcando o "Dia A” da campanha — o chamado Dia da Arrecadação. Outro momento alto da mobilização é o “Dia D”, também chamado de “Dia da Distribuição”, que deves ser realizado entre os dias 18 e 23 de dezembro para a destinação dos donativos às famílias, como conta o diácono Raimundo Nonato, presidente do Cáritas, em Belém. Para este dia, cada paróquia fica encarregada de montar as cestas básicas recebidas e os brinquedos para as crianças.

“Nós estamos trabalhando o Evangelho de Jesus Cristo que, na nossa missão, nos diz que devemos testemunhar, anunciar e defender toda a forma de vida. E, sobretudo, construindo essa sociedade do bem viver. E com um olhar de mãe aqui, nós atendemos essas famílias e consideramos de grande importância. Por isso que nós buscamos sensibilizar a sociedade civil como um todo para que acolha essa proposta”, frisou o diácono.

Como doar?

Os fiéis podem ajudar de diversas formas: entregando as doações aos voluntários que se disponibilizam a buscar nas casas, levando os alimentos nas paróquias ou por meio de ajuda financeira. As doações podem ser recebidas na Cáritas Belém, localizada na Cúria Metropolitana, avenida Governador José Malcher, nº 915, bairro de Nazaré, em Belém. As doações também podem ser feitas por meio do PIX. A ajuda financeira deve ser enviada para chave CNPJ: 07.837.906/0001-04.

