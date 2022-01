Belém: 83 escolas da rede municipal têm obras de reformas autorizadas

Desde que a nova gestão assumiu a prefeitura de Belém, foram autorizadas 83 ordens de serviço para obras de manutenção, reformas e construção em escolas municipais. Uma delas foi revitalizada e entregue nesta quinta-feira (13), trata-se da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) Professora Amância Pantoja, localizada no bairro de Fátima. Para a obra, a Prefeitura disponibilizou um recurso de R$490.112,53, advindo do Fundo Municipal de Educação (FME).

O prédio recebeu pinturas interna e externa, esquadrias, paisagismo, revitalização da quadra de esportes, calçamento, revitalização do muro, troca do forro PVC, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, substituição do piso das salas de aula e revitalização dos banheiros. Com a reforma, a unidade terá capacidade para receber 350 estudantes da educação infantil e ensino fundamental. A escola foi a sexta escola entregue pela gestão atual.

Reinauguração

A programação de reinauguração contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e da secretária de Educação, Márcia Bittencourt. Durante o evento foi realizada uma apresentação cultural da Semec e da Escola de Samba Matinha, além de uma homenagem à servidora Maria do Socorro da Costa Conegundes, que ingressou na rede municipal em 1998 via concurso público como agente de serviços gerais. Julia Gemaque, filha da homenageada, esteve presente no evento junto com o irmão Dangelo e a sua filha Teodora Gemaque.

A filha da homenageada contou a história da mãe na educação pública:

“É uma honra estar presente hoje. Por mais de 20 anos, minha mãe contribuiu com projetos de leitura, teatro e dança. Ela viu várias sementes florescerem aqui, ajudou muitas pessoas não só do colégio, mas também do bairro. Ela também foi membro da Comunidade da Igreja de Fátima, onde também participava de ações e atos de caridade.”

Reforma atende aos pedidos de moradores

Após 30 anos de fundação, foi a primeira vez que a escola Amância Pantoja passou por uma reforma completa. A reformulação foi uma das demandas dos moradores da região no fórum permanente de participação popular da Prefeitura de Belém, o Tá Selado. “Sem educação não há futuro e nós acreditamos que a educação realmente é um instrumento necessário para que possamos realizar o sonho de ter uma sociedade socialmente justa”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Para Tayana Batista, 39 anos, mãe de Vitor Daniel, 10 anos, a reforma possibilitou que os alunos tivessem melhores condições para práticas de esporte e educativas. “Meu filho estuda aqui há quatro anos, tenho um outro que também passou por aqui. Vi de perto como estava a situação da escola, com salas, refeitório e quadra esportiva sem condições de uso. Agora as coisas mudaram para a melhor, alunos e professores mereciam isso”, declarou

A Escola Municipal Amância Pantoja ficou em reforma por quase seis meses. As obras iniciaram em julho de 2021 e terminaram agora, em janeiro de 2022. O colégio recebe o nome de Amância de Oliveira Pantoja Burralho, que era natural de Belém e prestou relevantes serviços à educação como professora e gestora escolar no extinto Grupo Escolar Benjamin Constant. Ela faleceu em 1954.