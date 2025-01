Belém 409 anos: aniversário da capital tem serviços de saúde gratuitos para pets neste domingo

Neste domingo, 12, data do aniversário de 409 anos de Belém, os pets da cidade terão acesso gratuito a serviços veterinários na Praça da República, bairro da Campina. A ação será das 9h às 13h, no anfiteatro, e inclui vacinação, castração e consultas.

Para os interessados no serviço de castração, durante a programação será feito apenas o cadastramento do animal para o procedimento, a ser realizado posteriormente no Hospital Veterinário Municipal. Já a vacinação é para prevenção da raiva, com vacina antirrábica.

Serviço:

Ação + Animal - Belém 409 anos

Data: 12/01/2025

Horário: 9h às 13h

Local: anfiteatro da Praça da República, bairro da Campina, Belém.