Belém retoma vacinação para agentes de segurança, profissionais da saúde e moradores do Combu

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que, nesta quinta (1º), a vacinação contra a covid-19 será retomada na capital, mas apenas para grupos fechados. Os imunizados serão os agentes das forças de segurança pública, que receberão 1,3 mil doses no QCG do Corpo de Bombeiros.

Também neste dia, serão destinadas mil doses de vacina para os conselhos de classe da área da saúde, que farão a segunda dose no Hotel Sagres, em São Bras. Estão incluídos os conselhos de Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia e também o Conselho Regional de Serviço Social.

Na sexta-feira (02), os moradores da ilha do Combu também receberão mil doses de vacina. Serão imunizados na ilha moradores de 18 a 59 anos com a primeira dose e pessoas de 70 anos ou mais com a segunda dose.

A Sesma ressaltou, ainda, que aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para continuar avançando na vacinação da população da capital. Na segunda (28), a capital aplicou a primeira dose em adultos nascidos em 1982 e 1983 (39 e 38 anos). Nesta quarta, a vacinação foi suspensa de forma geral.