Belém inicia segunda dose de vacina para profissionais da saúde na quarta

Começa na próxima quarta-feira (10), em Belém, a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 para os profissionais de saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), são profissionais que receberam a primeira dose nos hospitais e clínicas da cidade. Ao todo, 16.670 representantes deste grupo vão receber pela segunda vez o imunizante.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, essa etapa vai se estender até o fim da semana. "Vamos fazer na quarta-feira, na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12) a segunda dose dos profissionais de saúde que já receberam a primeira dose nos hospitais e em algumas clínicas. Imunização completa", destacou.

Para reforçar a logística de imunização, o sistema de drive-thru, já utilizado ao longo dos últimos dias, terá continuidade. Serão 7.115 vacinados no sistema drive-thru - os postos estão sendo definidos - e 9.555 vacinados nos locais em que atuam.

"Vamos fazer no estilo de drive-thru, que é muito mais rápido, porque não tem cadastro. A pessoa tem que apresentar só o seu cartão. Apresenta o cartão, é vacinado e vai embora", detalhou Cláudio Salgado.

"As doses para eles já estão garantidas. O sistema que a gente tem trabalhado com o Governo do Estado é que, a cada grupo de doses que eles entregam para nós para a primeira dose, a segunda já está garantida, guardada por eles", concluiu.

De acordo com informações iniciais da Sesma, divulgadas pelo prefeito Edmilson Rodrigues no início da tarde, Belém recebeu em torno de oito mil doses das novas doses de Coronavac que chegaram no último sábado (06) ao Pará. A Secretaria de Saúde está trabalhando para avaliar quais pessoas serão vacinadas.