Belém encerra campanha de vacinação anticovid-19 nesta sexta

Nesta sexta-feira (12), será o último dia da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Belém. Conforme anunciado pela Secretaria Municipal Municipal de Saúde (Sesma), haverá apenas agenda de 3ª dose (dose de reforço) para os seguintes públicos: idosos nascidos em 1960 e 1961, ou seja, que estão na faixa etária entre 60 e 61 anos; imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade); e profissionais da saúde.

Todos esses esses grupos devem ter tomado a 2ª dose até o mês de julho. Para receber o reforço, é necessário apresentar RG, CPF e cartão de vacinação de Belém. Será no mesmo horário executado desde o início da campanha, das 9h às 17h, em 25 pontos.

Esta última semana de campanha, de 8 a 12 de novembro, foi reservada apenas para a aplicação da 3ª dose. A partir do próximo dia 16, as vacinas contra a covid-19 serão disponibilizadas nas mais de 50 salas de imunização que compõem a rede municipal de saúde. Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados.

Pontos específicos desativados

Foram quase dez meses de convocação para que públicos prioritários e por faixa etária procurassem algum ponto específico de vacinação. Esses pontos foram montados em escolas, faculdades, shopping centers, igrejas e outros espaços públicos e privados. Agora, todos serão desativados.

Ao longo desse tempo, a população de 12 anos para mais tomou a 1ª dose e a 2ª dose de imunizantes da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac. Idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos também tomaram a 3ª dose (dose de reforço). Não houve aplicação de dose única (vacina da Janssen) em Belém.

A vacinação na capital começou no dia 19 de janeiro, no Hangar, com a aplicação nos agentes de saúde que atuaram no hospital de campanha que estava montado nesse espaço. Logo no dia seguinte, a imunização seguiu nos hospitais municipais, para este mesmo público.

No balanço da última sexta (05), a Sesma informou que 78,8% da população de Belém está imunizada com as duas doses. Segundo o site municipal Belém Vacinada, até quinta (10), a capital aplicou 2.162.482 doses. Ao todo, 1.139.157 pessoas tomaram a 1ª dose e 1.023.325 tomaram a 2ª dose. Também foram aplicadas 1.275 doses de reforço.