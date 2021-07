Belém continua sem vacinação contra a covid-19 por faixa etária

Nesta terça-feira (13), Belém vai continuar sem calendário de vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade. A imunização por faixa etária parou no último sábado (10), nas pessoas nascidas em 1988, 1989 e 1990 (33, 32 e 31 anos completos ou a completar neste ano).

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) não vai abrir os pontos de vacinação contra a covid-19 para a população geral, em Belém, nesta terça-feira, 13", destacou a Sesma, por meio de nota divulgada no início da noite desta segunda (12).

Na terça, serão vacinados apenas os profissionais da saúde do Hospital João Bitar, que vão receber a segunda dose da Astrazeneca, no próprio hospital, das 9h às 13h.

Além disso, serão vacinados com a segunda dose da Coronavac, também neste dia, moradores da ilha do Combu. Essa imunização será das 9h às 17h.

Vacinação nesta segunda

Nesta segunda, Belém aplicou a segunda dose da Coronavac para quem estava com a data agendada no cartão de vacinação. Também foi aplicada a segunda dose da Astrazeneca profissionais da saúde do Hospital Ophir Loyola.

Outra categoria vacinada nesta segunda foi a dos marítimos, na sede do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindmar).

A Sesma reforçou que a vacinação para estes grupos foi fechada, ou seja, com lista prévia definida pelos representantes das categorias.