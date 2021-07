Belém confirma terceiro dia sem vacinação nesta sexta

Belém segue na dependência da chegada de novas doses para retomar a vacinação contra a covid-19. Nesta sexta-feira (16), será o terceiro dia consecutivo sem nenhum calendário vacinal e o sexto dia consecutivo sem aplicação de primeira dose pelo critério de idade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no início da noite desta quinta (15).

"Não haverá vacinação em Belém contra a covid-19, nesta sexta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de novas remessas de imunizantes para dar continuidade à vacinação na capital", destacou, em nota.

O último dia de aplicação da primeira dose por faixa etária foi no sábado (10), quando foram imunizadas pessoas nascidas em 1988, 1989 e 1990. A procura pela imunização nesse dia foi considerada baixa pela Sesma.

Na segunda (12), Belém abriu pontos de vacinação apenas para quem estava com a segunda dose da Coronavac agendada. Também teve vacinação para grupos fechados, com a segunda dose da Astrazeneca para os profissionais da Saúde do Hospital Ophir Loyola e a imunização dos marítimos.

Na terça (13), último dia com alguma vacinação, foram convocados apenas os profissionais da Saúde do Hospital Jean Bitar, que receberam a segunda dose da Astrazeneca, no próprio hospital. Também foram vacinados com a segunda dose da Coronavac alguns moradores da ilha do Combu.